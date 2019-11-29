Новости Украины:Минсоцполитики предлагает предоставлять женщинам перерывы для кормления младенцев на работе.

Министерство социальной политики внесло предложения о гендерном равенстве в проект изменений в Кодекс законов о труде, в частности, предлагается предоставлять женщинам перерывы для кормления младенцев.

Об этом Общественному сообщил заместитель министра социальной политики Сергей Нежинский.

"Наши предложения по вопросам гендерного равенства уже находятся на рассмотрении в парламентском комитете. Одно из предложений, которое мы внесли, - право мужчин по уходу за ребенком. И, безусловно, это право матерей иметь перерывы для кормления младенцев в специально отведенных местах на работе", - заявил Нежинский.