Кодирование телеканалов: что делать простому телезрителю

Новости Украины:С 20-го января 2020 года бесплатный спутниковый сигнал будет закодирован.

В начале 2020 года крупнейшие украинские телеканалы заблокируют спутниковый сигнал.

20 января 2020 года четыре крупнейшие медиагруппы закодируют спутниковый сигнал своих телеканалов. Это коснется всех, кто пользуется спутниковым телевидением и не платит абонплату. До 20 января включительно они должны или купить новый приемник и заключить договор с провайдером, или изменить тип приема сигнала.

Что происходит?

Сигнал, который в Украине ловят через тарелку, на самом деле является техническим, он предназначен исключительно для провайдеров телевизионных услуг. И уже они должны доставлять его всем пользователям. Если установить тарелку и смотреть спутниковые каналы напрямую, то фактически это будет считаться пиратством.

Легально пользуются услугами лишь 4% домохозяйств или 200 тыс. людей. Это очень низкий показатель даже среди соседних стран, – определили мировые эксперты

К сожалению, в Украине часто устанавливают оборудование, не сообщая об этом факте. Более того, при установке антенн берут дополнительную плату за “взлом” кода спутниковых телеканалов – используют так называемый “card sharing”. Доля домохозяйств с подобным “взломом” – от 0,4 до 0,8 млн. Это в 2-4 раза больше потребителей легального контента.

Больше всего в мире спутниковое телевидение смотрят в США – 16 млн домашних антенн. Второе место за Германией – 12,4 млн. Замыкает топ-тройку Япония – 10 млн 620 тысяч. В соседней с Украиной Польшей сейчас 2,5 млн пользователей.

Почему это незаконно?

Технический украинский сигнал через спутниковые тарелки может попасть в Европу. Таким образом, европейцы могут смотреть бесплатное украинское телевидение. А это – нарушение норм и законов ЕС. Там спутниковые каналы доступны только исключительно в составе специальных пакетов включительно с установкой тарелки. Бесплатные – только государственные, региональные или общественные телеканалы.

Кого коснутся изменения?

Только пользователей спутниковых тарелок с техническим сигналом, которые не подключены к официальным провайдерам. А это – большинство тех, кто смотрит телевидение через спутник.

Какие каналы станут платными?

Это будет касаться каналов четырех основных медиагрупп.

Около 40 региональных и нишевых телеканалов останутся в открытом доступе. Сейчас происходят краткосрочные отключения с выводом информационного сообщения для пользователей.

Что делать после кодировки?

Подключиться к двум официальным провайдерам услуг спутникового телевидени.

Присоединиться к кабельному оператору, если ваше домохозяйство входит в сеть покрытия.

Некоторые интернет-провайдеры предлагают интернет-телевидение в формате IPTV – интернет +телевидение. Всемирная сеть содержит несколько сервисов с различным контентом. Чтобы смотреть их через телевизор, нужна функция Smart.TV или приставка.

Платить за контент и не пользоваться услугами пиратов – уже устоявшаяся мировая практика. Это позволит улучшить его качество, разнообразие и внедрить современные технологии передачи изображения и звука.