Кодирование телеканалов: что делать простому телезрителю

В начале 2020 года крупнейшие украинские телеканалы заблокируют спутниковый сигнал.
20 января 2020 года четыре крупнейшие медиагруппы закодируют спутниковый сигнал своих телеканалов. Это коснется всех, кто пользуется спутниковым телевидением и не платит абонплату. До 20 января включительно они должны или купить новый приемник и заключить договор с провайдером, или изменить тип приема сигнала.
Что происходит?
Сигнал, который в Украине ловят через тарелку, на самом деле является техническим, он предназначен исключительно для провайдеров телевизионных услуг. И уже они должны доставлять его всем пользователям. Если установить тарелку и смотреть спутниковые каналы напрямую, то фактически это будет считаться пиратством.
Легально пользуются услугами лишь 4% домохозяйств или 200 тыс. людей. Это очень низкий показатель даже среди соседних стран, – определили мировые эксперты
К сожалению, в Украине часто устанавливают оборудование, не сообщая об этом факте. Более того, при установке антенн берут дополнительную плату за “взлом” кода спутниковых телеканалов – используют так называемый “card sharing”. Доля домохозяйств с подобным “взломом” – от 0,4 до 0,8 млн. Это в 2-4 раза больше потребителей легального контента.
Больше всего в мире спутниковое телевидение смотрят в США – 16 млн домашних антенн. Второе место за Германией – 12,4 млн. Замыкает топ-тройку Япония – 10 млн 620 тысяч. В соседней с Украиной Польшей сейчас 2,5 млн пользователей.
Почему это незаконно?
Технический украинский сигнал через спутниковые тарелки может попасть в Европу. Таким образом, европейцы могут смотреть бесплатное украинское телевидение. А это – нарушение норм и законов ЕС. Там спутниковые каналы доступны только исключительно в составе специальных пакетов включительно с установкой тарелки. Бесплатные – только государственные, региональные или общественные телеканалы.
Кого коснутся изменения?
Только пользователей спутниковых тарелок с техническим сигналом, которые не подключены к официальным провайдерам. А это – большинство тех, кто смотрит телевидение через спутник.
Какие каналы станут платными?
Это будет касаться каналов четырех основных медиагрупп.
Около 40 региональных и нишевых телеканалов останутся в открытом доступе. Сейчас происходят краткосрочные отключения с выводом информационного сообщения для пользователей.
Что делать после кодировки?
Подключиться к двум официальным провайдерам услуг спутникового телевидени.
Присоединиться к кабельному оператору, если ваше домохозяйство входит в сеть покрытия.
Некоторые интернет-провайдеры предлагают интернет-телевидение в формате IPTV – интернет +телевидение. Всемирная сеть содержит несколько сервисов с различным контентом. Чтобы смотреть их через телевизор, нужна функция Smart.TV или приставка.
Платить за контент и не пользоваться услугами пиратов – уже устоявшаяся мировая практика. Это позволит улучшить его качество, разнообразие и внедрить современные технологии передачи изображения и звука.