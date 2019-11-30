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Бородянский о телевещании в ОРДЛО: Наша задача - донести правдивую информацию

Бородянский о телевещании в ОРДЛО: Наша задача - донести правдивую информацию
20:01 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: pixabay

Новости Украины:Украина начнет трансляцию телеканала на оккупированный Донбасс с февраля.

В феврале 2020 года на оккупированной части Донецкой и Луганской областей Украина начнет трансляцию телеканала.

Об этом рассказал министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью "Зеркалу недели".

"Наша задача — сделать так, чтобы на временно оккупированных территориях люди знали правду о том, что происходит в Украине, чтобы мы начали вести с людьми, живущими на этой территории, диалог — в эфире такого телеканала. Прежде всего с научной средой. И наша задача — донести правдивую информацию. Язык будет и украинский, и русский. Именно сейчас идет процесс создания такого телеканала на базе UA|TV, который должен быть запущен уже в феврале. Повторяю: его эфирное вещание будет только на временно оккупированных территориях", - сообщил Бородянский.

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Как сообщалось ранее, в 2018 году в рамках работы межведомственной комиссии при Министерстве информационной политики оператор телекоммуникаций "Телесети Украины" построил в Горняке 190-метровую вышку. Этот объект располагается насколько возможно ближе к Донецку, по сравнению с другими РТПС в Донецкой области.

На сегодняшний день на РТПС Горняк установлены два мощных цифровые передатчика DVB-T2, благодаря которым в метровом и дециметровом диапазонах осуществляется вещание 12-ти украинских телеканалов.

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В целом на протяжении 2018-2019 годов Нацсовет заказал Украинскому государственному центру радиочастот рассчет частотного ресурса и выдал разрешения на временное вещание из Горняка 12-и цифровым телеканалам, четырем телеканалам в аналоге и 20-м FM-радиостанциям.

Комплексная работа по развитию украинского телерадиовещания в Донецкой и Луганской областях, а также в 6 южных районах Херсонской области и на территорию Крыма продолжается.

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Телеканал, Телевещание, ОРДЛО, Владимир Бородянский.
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