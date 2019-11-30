Скачать
Суббота, 30.11.2019
Зеленский хотел бы встретиться со студентами, избитыми "Беркутом" в ночь на 30 ноября 2013
Зеленский хотел бы встретиться со студентами, избитыми "Беркутом" в ночь на 30 ноября 2013
Взрыв в столичном отделении "Ощадбанка": в банке назвали сумму похищенного
Взрыв в столичном отделении "Ощадбанка": в банке оценили ущерб
Жеребьевка Евро-2020: онлайн-трансляция
Жеребьевка Евро-2020: онлайн-трансляция
M1 Music Awards: список номинантов на музыкальную премию
M1 Music Awards: список номинантов на музыкальную премию

Бородянский об УПЦ МП: Есть закон о переименовании, и он действует

Бородянский об УПЦ МП: Есть закон о переименовании, и он действует
18:50 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Бородянский, говоря о переименовании УПЦ МП, напомнил, что законы нужно соблюдать.

Украинская православная церковь в своем названии должна указывать, что она принадлежит к Московскому патриархату, как того требует закон.

Об этом заявил министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью изданию "Зеркало недели", комментируя вопрос о переименовании УПЦ МП.

"Все эти отношения (между государством и церковью - ред.) описаны в законе. Там написано, что государство не вмешивается в деятельность церкви. А церковь не вмешивается в деятельность государства. О переименовании - то здесь есть закон, который надо выполнять. Как правила дорожного движения. Есть закон о переименовании, и он действует. Я отвечал на этот вопрос, и считаю, что государство не должно заходить на территорию церкви. Но мы понимаем, что находимся в состоянии гибридной войны, что управление УПЦ МП находится в Москве, это записано в документах, в уставах. И поэтому мы считаем, что обозначение, кто есть кто, - это нормально на этом историческом этапе. И я не понимаю, почему поднялся такой шум по этому поводу. Это не переименование церкви, это добавление одного слова, которое четко обозначает, какая это церковь, то есть принадлежность церкви к стране-агрессору - РПЦ", - отметил министр.

В Запорожье священника задержали на почте при получении наркотиков

Бородянский подчеркнул, что люди должны знать, в какую церковь ходят. Ведь Украина находится в состоянии войны, и есть институт, центр управления которого находится в стране, которая на нее напала. "Государство Украина говорит: все нормально, вы отделены от государства, мы никоим образом не вмешиваемся в вашу деятельность. Все, что мы хотим, - чтобы по вашему названию было видно, что вы российская православная церковь. Это уже видно де-факто. Мы лишь хотим закрепить это де-юре", - пояснил министр.

Он сообщил, что уже имел неофициальные встречи с главой Украинской греко-католической церкви (УГКЦ) Святославом, предстоятелем Православной церкви Украины Епифанием, также запланированы встречи с руководителем УПЦ МП Онуфрием. В то же время он подчеркнул, что это не были встречи министерства с представителями церквей, а общение в рамках создания гуманитарной стратегии.

Минкульт планирует развивать украинские сериалы

"Но будут и мои официальные встречи со всеми предстоятелями церквей, мы сейчас их планируем", - пообещал Бородянский, добавив, что в случае необходимости все руководители церквей имеют прямую связь с профильным департаментом министерства по делам религий и национальностей.

Министр также сообщил, что сейчас рассматривается возможность привлечения профессиональных медиаторов, которые помогали решать конфликты на досудебном этапе.

Как сообщалось, ранее министр культуры, молодежи и спорта Владимир Бородянский в интервью РИСУ заявил, что было бы честно, если бы религиозные организации в своем названии указывали, к какому религиозному центру относятся.

Бородянский о законе о дезинформации: На нас напали, мы должны защищаться

Верховная Рада Украины на пленарном заседании 20 декабря 2018 года приняла в целом закон, обязывающий Украинскую православную церковь Московского патриархата в своем названии отметить принадлежность к Российской православной церкви (РПЦ).

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

РПЦ, УПЦ МП, Минкульт, Владимир Бородянский.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Сегодня состоится жеребьевка Евро-2020: расклады для сборной Украины
02 Много снега и гололед: в ближайшие дни погода сильно испортится
03 Дождь, снег и ветер: какой будет погода в первые дни зимы
04 Кодирование телеканалов: что делать простому телезрителю
05 Теракт на Лондонском мосту: полиция назвала имя злоумышленника
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Теракт на мосту в Лондоне: королева сделала заявление
Теракт на мосту в Лондоне: королева сделала заявление
Штаб ООС: Марьинка остается без света из-за боевиков
Штаб ООС: Марьинка остается без света из-за боевиков
Много снега и гололед: в ближайшие дни погода сильно испортится
Много снега и гололед: в ближайшие дни погода сильно испортится
Игрушечка для котиков: китайский стартап Enabot создает роботов для вашего любимца (Фото)
Игрушечка для котиков: китайский стартап Enabot создает роботов для вашего любимца (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь