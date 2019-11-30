В Запорожье священника задержали на почте при получении наркотиков

30 ноября в Запорожье в отделении почты сотрудниками полиции был задержан человек, похожий на помощника митрополита Украинской православной церкви Московского патриархата Луки.
Причиной задержания стала полученная иеромонахом посылка, в которой в большом количестве находились наркотики.
Об этом сообщает издание "Форпост".
Как сообщил источник в полиции, получать столь «ценный» груз вместе со служителем церкви приехал его друг — протоиерей Квач Евгений, который остался за рулем авто и, наблюдая за задержанием, успел сообщить о происшествии руководству Запорожской и Мелитопольской епархии УПЦ московского патриархата.
Как пишет издание, на спасение своих людей в течении 20 минут приехали представители епархии с директором охранной фирмы, но помочь задержанному не получилось и священника доставили в полицию.
Напомним, амфетамин и марихуану в особо крупных размерах изъято в Мариуполе и Волновахском районе.
А в Киеве правоохранители задержали мужчину, который в лесопарковой зоне делал "закладки".