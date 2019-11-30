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Суббота, 30.11.2019
Дело MH17: сколько продлится судебное разбирательство
Дело MH17: сколько продлится судебное разбирательство
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Дело MH17: сколько продлится судебное разбирательство

Дело MH17: сколько продлится судебное разбирательство
20:45 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Суд по делу о сбитом рейсе MH17 начнется 9 марта.

Суд по делу о сбитом в 2014 году над Донбассом Boeing "Малайзийских авиалиний" рейса MH-17 продлится 25 недель.

Об этом сообщает NL Times.

"Судебное разбирательство продлится 25 недель", - говорится в сообщении.

Судебное дело по уголовной ответственности за крушение рейса MH17 Malaysia Airlines, часть которого была официально передана в суд Гааги, начнется 9 марта в особо охраняемом судебном комплексе в аэропорту Схипхол.

Также слушания пройдут 23-27 марта 2020 года, 8 июня - 3 июля 2020 года, 31 августа - 13 ноября 2020 года, 1 февраля - 26 марта 2021 года.

Процессом будут руководить трое судей, еще двое — "в резерве".

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Как отмечается, специально для этого дела в Нидерландах изменили законодательство, что позволит проводить часть судебных слушаний на английском языке. Кроме того, свидетели, которые не смогут присутствовать в зале суда, смогут свидетельствовать по видео-трансляции.

Ранее были названы первые четыре подозреваемых в причастности к сбиванию самолета: Сергей Дубинский, Игорь Гиркин, Олег Пулатов, Леонид Харченко — им предъявят обвинения в убийстве.

Пассажирский Boeing 777 "Малайзийских авиалиний", выполнявший рейс из Амстердама в Куала-Лумпур, был сбит вооруженными силами РФ над оккупированным Донбассом 17 июля 2014 года. На борту лайнера находились 283 пассажира и 15 членов экипажа, все они погибли.

Крушение MH17: Материалы дела частично передали в суд Гааги

Международная следственная группа сообщила, что самолет рейса MH17 был сбит зенитно-ракетным комплексом "Бук", который принадлежит 53-й зенитно-ракетной бригаде противовоздушной обороны российских вооруженных сил, дислоцированной в Курске.

В мае 2018 года Нидерланды и Австралия официально обвинили Россию в причастности к катастрофе рейса МН17.

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Суд, Гаага, MH17.
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