У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Новости Украины:Имя Роман произошло от латинского слова "романус", в переводе означает "римский", "римлянин", "из Рима".

Первично название города Рим было дано от имён братьев Ромула и Рема. Имя Роман - это производная, вариант произношения имени Ромул. Парное женское имя – Романа. Близким по значению также будет другое женское имя – Ромина.

Романы любят всё новое, но им трудно доводить все дела до конца. Всё отвлекает – то болезни, то новые увлечения. Он каждый раз с пылом бросается на реализацию своей затеи, но ему требуются огромное терпение и выдержка, чтобы добиться результата. Но вот если это удаётся, то результат будет впечатляющим!

Роман немного бесшабашный, легкомысленный, он не станет искать выход из сложной ситуации, а предпочтет пустить все на самотек, махнет рукой на то, что не получилось и возьмётся за другое дело, совершенно не сожалея об упущенных возможностях. Роман оптимист по натуре и во всем старается увидеть хорошее, на любое плохое событие в его жизни он постарается посмотреть с юмором.

Роман очень подвижный мальчик, терпеливость – это не его, ему нужно получить все сразу. Но главная причина в том, что его мысли бегут впереди его возможностей, он постоянно отвлекается, быстро переключает свое внимание. Слишком строгое воспитание и жесткие рамки лишь сподвигнут Романа изобретательно врать. У Ромы хорошая память, он быстро схватывает все на лету, проблем с учебой у него не будет, если родители не будут стараться сделать из него прилежного ученика.

Роман имеет ярко выраженные способности к искусству, ему нравится то, что было раньше, а вот современные веяния принимает с большим трудом. Роман превыше всего ценит свободу. Не любит перемен, но готов порой делать совершенно невообразимые для него вещи. Например, просто взять и переехать в другую страну, или же внезапно поменять свои предпочтения.

Свою огромную энергию Роман применяет в работе. Обладатель этого имени предпочитает профессии, связанные с общением с людьми. Часто мужчин с этим именем можно встретить среди актеров, режиссеров, менеджеров по продажам, рекламе.

Проблем с коллегами, трудностей в общении Роман не испытывает никогда, очень легко идет на контакт и быстро находит общие темы для разговора даже в совершенно новой и незнакомой компании. Обладатель этого имени очень коммуникабельный человек. Рома очень любит поговорить, поэтому случайно может выдать чей-то секрет.

Роману довольно трудно найти ту единственную, но найдя ее, он бережет ее пуще глаза. Ведь именно она поможет Роману быть верным до конца своим идеям и поможет воплощать их в жизнь. Романы чаще всего однолюбы и ценят семейные ценности.

Поздравления

У тебя, Роман, сегодня

День, конечно, удался,

Потому что поздравленьям

Нет ни края, ни конца.

Пусть успех тебя разбудит

Этим утром рано,

Чтоб с удачей и карьерой

Ты крутил романы.

Чтоб фортуна за тобою

Хвостиком ходила,

Чтоб капризная судьба

Лишь тебя любила.

Пусть тебе всё удается,

Пусть мечты сбываются,

А удачи полоса

В жизни не кончается.

Рома, с праздником тебя!

Счастья, денег и удачи

Для тебя желаю я.

Пусть уходят незадачи.

Пусть везёт тебе во всём,

Пусть здоровье не подводит,

Радость пусть приходит в дом,

А плохое всё уходит.

Уважаемый Роман,

Будь всегда от счастья пьян,

Никогда не огорчайся,

Пой, танцуй и развлекайся.

Пусть удача непременно

Окружает ежедневно,

Ждет во всех делах успех,

И карьера без помех!

Поздравить тебя

Сегодня спешу,

Свои пожелания

Тебе я скажу.

Желаю, Роман,

Чтоб в жизни твоей

Встречалось побольше

Хороших людей.

Желаю, чтоб жил ты

В вихре событий,

Ждал от судьбы

Новых открытий.

Хочу пожелать

Тебе позитива,

Новых дорог

И жизни счастливой.

Честный и надежный парень,

Не способен на обман,

Верный преданный, товарищ

И соратник ты, Роман.

Я хочу тебя поздравить,

Счастья в жизни пожелать,

Цели значимые ставить,

Ярко, дерзко побеждать.

Пусть тебя фортуна любит,

Деньги в руки пусть идут,

Чувства пусть сердечко греют,

Будет чистым, ровным путь.

Сегодня, Рома, праздник твой,

Тебя я поздравляю.

Желаю я любви большой,

И счастья я желаю.

Удачной будет пусть судьба,

В работе — достижения,

Не знай печали никогда,

Знай радость и везение.

Роман достойный, остроумный,

Душою вечный оптимист,

И может быть характер трудный,

Но точно сыщешь компромисс.

Желаю, чтоб не угасала

Энергия, и будь любим!

Общительный и остроумный,

Так оставайся же таким.

Ты добиваешься всех целей,

И в этом твоя гордость, сила,

Мужчина настоящий, смелый,

Желаю жить тебе красиво!

Поздравляем мы Романа,

Пусть сбываются все планы!

У такого человека

Пусть здоровье будет крепким!

Рома лучше всех на свете —

В СНГ и на планете.

Пусть мечты осуществятся,

А проблемы испарятся.

Роману поздравления

Шлю сегодня я,

На счастье будет щедрой

Пусть судьба твоя.

Карьерные вершины

Желаю покорять,

И самому пути

В жизни выбирать.

Желаю чтоб под ветром

Не гнулся, не ломался,

Упорным и настойчивым

Всегда ты оставался.

Желаю у фортуны

В любимчиках ходить,

Счастливчиком тебе

Желаю, Рома, быть.

Ромка, в день твой светлый,

От меня добра, удачи и терпенья,

Пусть воплотиться в жизнь твоя мечта,

Пусть отойдут подальше все сомненья.

Пусть в счастье окунешься ты,

Ты как никто его достоин,

Ты добрый, чуткий человек,

Пусть обойдет тебя плохое.

От души Романа поздравляем,

Счастья и добра тебе желаем,

Чтобы окружали верные друзья,

В нашей жизни ведь без них нельзя.

Пусть тебе удача улыбается

И мечты заветные сбываются.

И секрет у счастья ведь не нов —

Встретить настоящую любовь!

Роман, поздравлю тебя в этот час!

Желаю успехов, задора и сил,

Чтоб бодрый запал вдохновлял и не гас,

Победы тебе завсегда приносил!

Пусть будут удачи всегда под рукой.

Вершин достигая, друзей не забудь.

Пусть будут, Роман, неизменно с тобой

Мечты, озаряя твой жизненный путь!