У кого сегодня день ангела: значение имени и поздравления

Первично название города Рим было дано от имён братьев Ромула и Рема. Имя Роман - это производная, вариант произношения имени Ромул. Парное женское имя – Романа. Близким по значению также будет другое женское имя – Ромина.
Романы любят всё новое, но им трудно доводить все дела до конца. Всё отвлекает – то болезни, то новые увлечения. Он каждый раз с пылом бросается на реализацию своей затеи, но ему требуются огромное терпение и выдержка, чтобы добиться результата. Но вот если это удаётся, то результат будет впечатляющим!
Роман немного бесшабашный, легкомысленный, он не станет искать выход из сложной ситуации, а предпочтет пустить все на самотек, махнет рукой на то, что не получилось и возьмётся за другое дело, совершенно не сожалея об упущенных возможностях. Роман оптимист по натуре и во всем старается увидеть хорошее, на любое плохое событие в его жизни он постарается посмотреть с юмором.
Роман очень подвижный мальчик, терпеливость – это не его, ему нужно получить все сразу. Но главная причина в том, что его мысли бегут впереди его возможностей, он постоянно отвлекается, быстро переключает свое внимание. Слишком строгое воспитание и жесткие рамки лишь сподвигнут Романа изобретательно врать. У Ромы хорошая память, он быстро схватывает все на лету, проблем с учебой у него не будет, если родители не будут стараться сделать из него прилежного ученика.
Роман имеет ярко выраженные способности к искусству, ему нравится то, что было раньше, а вот современные веяния принимает с большим трудом. Роман превыше всего ценит свободу. Не любит перемен, но готов порой делать совершенно невообразимые для него вещи. Например, просто взять и переехать в другую страну, или же внезапно поменять свои предпочтения.
Свою огромную энергию Роман применяет в работе. Обладатель этого имени предпочитает профессии, связанные с общением с людьми. Часто мужчин с этим именем можно встретить среди актеров, режиссеров, менеджеров по продажам, рекламе.
Проблем с коллегами, трудностей в общении Роман не испытывает никогда, очень легко идет на контакт и быстро находит общие темы для разговора даже в совершенно новой и незнакомой компании. Обладатель этого имени очень коммуникабельный человек. Рома очень любит поговорить, поэтому случайно может выдать чей-то секрет.
Роману довольно трудно найти ту единственную, но найдя ее, он бережет ее пуще глаза. Ведь именно она поможет Роману быть верным до конца своим идеям и поможет воплощать их в жизнь. Романы чаще всего однолюбы и ценят семейные ценности.
Поздравления
У тебя, Роман, сегодня
День, конечно, удался,
Потому что поздравленьям
Нет ни края, ни конца.
Пусть успех тебя разбудит
Этим утром рано,
Чтоб с удачей и карьерой
Ты крутил романы.
Чтоб фортуна за тобою
Хвостиком ходила,
Чтоб капризная судьба
Лишь тебя любила.
Пусть тебе всё удается,
Пусть мечты сбываются,
А удачи полоса
В жизни не кончается.
Рома, с праздником тебя!
Счастья, денег и удачи
Для тебя желаю я.
Пусть уходят незадачи.
Пусть везёт тебе во всём,
Пусть здоровье не подводит,
Радость пусть приходит в дом,
А плохое всё уходит.
Уважаемый Роман,
Будь всегда от счастья пьян,
Никогда не огорчайся,
Пой, танцуй и развлекайся.
Пусть удача непременно
Окружает ежедневно,
Ждет во всех делах успех,
И карьера без помех!
Поздравить тебя
Сегодня спешу,
Свои пожелания
Тебе я скажу.
Желаю, Роман,
Чтоб в жизни твоей
Встречалось побольше
Хороших людей.
Желаю, чтоб жил ты
В вихре событий,
Ждал от судьбы
Новых открытий.
Хочу пожелать
Тебе позитива,
Новых дорог
И жизни счастливой.
Честный и надежный парень,
Не способен на обман,
Верный преданный, товарищ
И соратник ты, Роман.
Я хочу тебя поздравить,
Счастья в жизни пожелать,
Цели значимые ставить,
Ярко, дерзко побеждать.
Пусть тебя фортуна любит,
Деньги в руки пусть идут,
Чувства пусть сердечко греют,
Будет чистым, ровным путь.
Сегодня, Рома, праздник твой,
Тебя я поздравляю.
Желаю я любви большой,
И счастья я желаю.
Удачной будет пусть судьба,
В работе — достижения,
Не знай печали никогда,
Знай радость и везение.
Роман достойный, остроумный,
Душою вечный оптимист,
И может быть характер трудный,
Но точно сыщешь компромисс.
Желаю, чтоб не угасала
Энергия, и будь любим!
Общительный и остроумный,
Так оставайся же таким.
Ты добиваешься всех целей,
И в этом твоя гордость, сила,
Мужчина настоящий, смелый,
Желаю жить тебе красиво!
Поздравляем мы Романа,
Пусть сбываются все планы!
У такого человека
Пусть здоровье будет крепким!
Рома лучше всех на свете —
В СНГ и на планете.
Пусть мечты осуществятся,
А проблемы испарятся.
Роману поздравления
Шлю сегодня я,
На счастье будет щедрой
Пусть судьба твоя.
Карьерные вершины
Желаю покорять,
И самому пути
В жизни выбирать.
Желаю чтоб под ветром
Не гнулся, не ломался,
Упорным и настойчивым
Всегда ты оставался.
Желаю у фортуны
В любимчиках ходить,
Счастливчиком тебе
Желаю, Рома, быть.
Ромка, в день твой светлый,
От меня добра, удачи и терпенья,
Пусть воплотиться в жизнь твоя мечта,
Пусть отойдут подальше все сомненья.
Пусть в счастье окунешься ты,
Ты как никто его достоин,
Ты добрый, чуткий человек,
Пусть обойдет тебя плохое.
От души Романа поздравляем,
Счастья и добра тебе желаем,
Чтобы окружали верные друзья,
В нашей жизни ведь без них нельзя.
Пусть тебе удача улыбается
И мечты заветные сбываются.
И секрет у счастья ведь не нов —
Встретить настоящую любовь!
Роман, поздравлю тебя в этот час!
Желаю успехов, задора и сил,
Чтоб бодрый запал вдохновлял и не гас,
Победы тебе завсегда приносил!
Пусть будут удачи всегда под рукой.
Вершин достигая, друзей не забудь.
Пусть будут, Роман, неизменно с тобой
Мечты, озаряя твой жизненный путь!