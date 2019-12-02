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Двое погибших на Донбассе военнослужащих были спецназовцами СБУ

Двое погибших на Донбассе военнослужащих были спецназовцами СБУ
12:42 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Владимир Зеленский соболезнует семьям погибших на Донбассе сотрудникам СБУ, обещает добиться прекращения огня.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил соболезнования семьям и близким двух погибших бойцов спецподразделения Центра специальных операций СБУ на Донабассе и пообещал обязательно добиться прекращения огня.

"Двое погибших военнослужащих… Вечная память героям. Соболезнования семьям и близким. Теряем лучших. Мы обязательно добьемся прекращения огня. Это прекращение детских слез, материнской боли и потерь наших собратьев", - написал он на своей странице в Facebook в понедельник.

Как сообщалось, 1 декабря во время выполнения боевого задания на востоке Украины погибли два бойца спецподразделения Центра специальных операций Службы безопасности Украины, сообщили в пресс-центре СБ Украины.

"Двое сотрудников Службы погибли на востоке стране во время выполнения боевой задачи… Коллектив Службы выражает глубокие соболезнования родным погибших сотрудников Дениса Волочаева и Дмитрия Каплунова", - рассказали в пресс-центре СБ в понедельник.

Народный депутат, полковник СБУ Роман Костенко на своей странице в Facebook написал, что погибшие были спецназовцами "Альфы".

"Сегодня очередное трагическое сообщение с Донбасса - при выполнении боевого задания погибли два офицера спецподразделения "Альфа" Службы безопасности Украины - Денис и Дмитрий. Это тяжелое горе для их родных и невосполнимая потеря для боевых побратимов", - отметил он.

Двое украинских военнослужащих погибли на Донбассе

Соболезнования семьям погибших выразил глава СБУ Иван Баканов. "Гибель каждого нашего бойца в зоне ООС - большая потеря. Для Службы. Для страны и нации. Искренние соболезнования семьям погибших героев", - отметил он.

В пресс-центре спецслужбы подчеркнули, что СБ Украины и коллеги погибших всесторонне поддержат семьи погибших.

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СБУ, Донбасс, ВСУ, ООС, Спецназ СБУ.
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