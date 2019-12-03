Аваков встретился с Тейлором для обсуждения новых глобальных вызовов

Новости Украины:Аваков обсудил с Тейлором противодействие международной наркопреступности.

Министр внутренних дел Арсен Аваков и временный поверенный в делах США в Украине Уильям Тейлор обсудили совместное взаимодействие Украины и США в вопросе противодействия международной наркопреступности.

Как сообщает Департамент коммуникации МВД Украины, встреча Авакова и Тейлора состоялась сегодня.

"С господином Тейлором обсудили совместное противодействие международной наркоторговле, в частности, продаже наркотиков и психотропов в Интернете с использованием цифровых платежных систем и криптовалюты. Это новые глобальные вызовы, и для нас очень важно сотрудничество с иностранными правоохранительными органами для сбора электронных доказательств. Будем и в дальнейшем углублять сотрудничество с США", - отметил Аваков.

В свою очередь Тейлор отметил, что Государственный департамент США готов поддерживать Украину в противодействии наркопреступности.

"Проблема, которая беспокоит обе наши страны - это международный наркотрафик, и мы имеем общие серьезные достижения за последние несколько лет. Госдеп готов поддерживать выбранную вами стратегию. Мы готовы продолжать оказывать техническую и консультативную помощь", - сказал Тейлор.

Стоит отметить, что Бюро по международным вопросам в сфере борьбы с незаконным оборотом наркотиков Госдепа США постоянно помогает украинским полицейским проходить обучение за рубежом. Часть правоохранителей получают знания в Украине - международные эксперты проводят тренинги.

Ранее Национальная полиция Украина и Администрация по борьбе с наркотиками Минюста США подписали Меморандум о сотрудничестве.