Президент созывает заседание СНБО в преддверии "нормандской встречи"

Новости Украины:Во вторник, 3 декабря, должно пройти заседание Совета нацбезопасности и обороны.

Президент Украины Владимир Зеленский созывает во вторник заседание Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) в преддверии встречи лидеров стран "нормандского формата". Об этом сообщил министр внутренних дел Украины Арсен Аваков на конференции Украинской ассоциации представительниц правоохранительных органов.

"Президент собирает Совет национальной безопасности и обороны, готовимся ко встрече в "нормандском формате", - сказал Аваков.

Он также сообщил о готовящейся встрече со временным поверенным в делах США в Украине Вильямом Тейлором.

"У нас сегодня будет встреча с послом Тейлором", - сказал Аваков.

Напомним, на 9 декабря в Париже запланирован саммит лидеров нормандской четверки: Украины, Германии, Франции и России. Встреча пройдет в официальной резиденции президента Франции Елисейском дворце в Париже.

Зеленский пообещал, что во время встречи в нормандском формате поднимет вопрос о прекращении огня на Донбассе.