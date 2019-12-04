Из Украины уйдут снегопады и мороз: антициклон принесет потепление и гололед

Новости Украины:В Украине в среду будет без существенных осадков, на дорогах местами гололедица.

В ближайшие сутки, 4 декабря, атмосфера над Украиной успокоится: прохладную и без существенных осадков погоду будет определять гребень антициклона с центром над Румынией.

Как сообщает Укргидрометцентр, в среду в Украине будет без существенных осадков. На дорогах, кроме юга, местами гололедица.

Ветер преимущественно западный, 5-10 м/с.Температура ночью 2-7° мороза, в Карпатах до 11° мороза; днем от 3° мороза до 2° тепла.

В Киеве - без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем около 0°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 04 декабря самая высокая температура днем была 10,8° в 1986 году, самая низкая ночью -18,4° в 1998 году.

Прогноз погоды на 4 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на среду, 4 декабря, в городах Украины:

Ужгород – 0…-2

Львов – +1…+3

Ивано-Франковск – -1…+1

Тернополь – 0…+2

Черновцы – +1…+3

Хмельницкий – 0…+2

Луцк – 0…+2

Ровно – 0…+2

Житомир – -1…+1

Винница – -1…+1

Одесса – -1…+1

Николаев – -1…+1

Херсон – -1…+1

Симферополь – 0…+2

Кропивницкий – 0…-2

Черкассы – -1…+1

Чернигов – -1…-3

Сумы – -1…-3

Полтава – 0…-2

Днепр – 0…-2

Запорожье – -1…+1

Донецк – 0…-2

Луганск – -1…-3

Харьков – -1…-3

Киев – -1…+1

В четверг, 5 декабря, также без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью 0-5° мороза днем 0-5° тепла; в Карпатах ночью 3-8° мороза, днем около 0°. В Киеве - без существенных осадков. Ветер западный, 5-10 м/с. Температура ночью 2-4° мороза, днем 2-4° тепла.

Прогноз погоды на 5 декабря, фото: meteo.gov.ua

6 декабря в Украине переменная облачность, без существенных осадков. Ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза (в Карпатах 3-8° мороза), 6 декабря на востоке и юге страны от 3° мороза до 2° тепла; днем 0-5° тепла, 6 декабря в южной части 4-9°. В столице переменная облачность, без существенных осадков, ветер западный, юго-западный 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 6 декабря, фото: meteo.gov.ua

По данным гидрометцентра, 7 декабря в Украине будет без осадков, лишь днем в Волынской и Ривненской областях небольшой дождь, а 8 декабря ожидается небольшой снег с дождем. Температура ночью 7 декабря 0-6° мороза, 8 декабря - от 3° мороза до 3° тепла; днем 1-7° тепла, 7 декабря на юге страны 5-10° тепла.

7 декабря в Киеве без осадков; температура ночью 1-6° мороза, днем 1-6° тепла, а 8 декабря - небольшой снег с дождем; температура ночью от 3° мороза до 2° тепла, днем 1-6° тепла.

Прогноз погоды на 7 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 8 декабря, фото: meteo.gov.ua

Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год 2020 в Украине из-за появления новых данных. Как сообщается, украинцы встретят год Крысы с несильным морозами и снегом. Об этом заявил в своем прогнозе на зиму народный синоптик Леонид Горбань. При этом позже появились другие прогнозы, согласно которым в Украине 31 декабря ожидается "плюсовая" температура.

Как сообщал Леонид Горбань, 2020-й год украинцы встретят с незначительными морозами.

"После 13 декабря и до конца месяца ожидаются только минусовые температуры, 15-16 декабря похолодает ночью до 11-12 градусов мороза. Далее температура будет колебаться: то 2-3 градуса мороза 18-20 декабря, то до -13... -15 градусов мороза ночами 23-24 декабря. Расчет показывает, что перед Новым годом снег выпадет дважды: 22-24 и 28-30 декабря, сперва 6-8 см снега, затем еще 7-10 см. Причем эти дни должны быть морозными, до -5-7 градусов. Получается, что новогодняя ночь нас ждет настоящая, Новый год встретим и со снегом, и с морозом", - рассказал синоптик в недавнем прогнозе.