В ГПУ разрабатывают новую стратегию документирования военных преступлений

Новости Украины:В ГПУ говорят, что новый документы станет инструкцией для органов правопорядка в условиях вооруженного конфликта.

В Генеральной прокуратуре разрабатывают стратегию документирования военных преступлений и преступлений против человечности.

Как сообщили в Отделе связей с общественностью и СМИ Генпрокуратуры, документ должен стать пошаговой инструкцией для органов и органов правопорядка в выполнении функций процессуального руководства и досудебного расследования в условиях вооруженного конфликта и отсутствия части территории.

"Будет разработан стратегический документ о расследовании тяжких международных преступлений, чтобы иметь единый алгоритм действий для всех органов досудебного расследования и прокуроров. Стратегия облегчит квалификацию правонарушений, поможет получить более качественную аналитику, опишет методы сбора доказательств и документирование военных преступлений. Когда воочию видишь последствия вооруженного конфликта, когда общаешься с людьми не в Киеве, а непосредственно на месте событий, это дает больше понимания, с чем и с кем мы имеем дело", - заявил заместитель генпрокурора Гюндуз Мамедов.

Как говорится в сообщении, во время поездки в Луганскую область Мамедов обсудил с председателем Станично-Луганской райгосадминистрации Юрием Золкиным вопрос наработки законодательства относительно переходного правосудия, формирования реестра пострадавших и объектов недвижимости в ходе боевых действий, а также проблемы с навязыванием получения работниками бюджетной сферы на временно оккупированных территориях российских паспортов.

Напомним, ВР приняла в первом чтении законопроект, которым предусматривается возможность начала уголовного производства в отношении народного депутата исключительно генпрокурором.