Кабмин назначил нового главу Института нацпамяти

Кабинет министров Украины назначил Антона Дробовича на должность главы Украинского института национальной памяти, сообщил депутат Верховной Рады от фракции "Европейская солидарность" Алексей Гончаренко.
"Кабмин назначил Дробовича Антона - главой Украинского института национальной памяти. Антон - доцент кафедры культурологии Национального педагогического университета имени Драгоманова", - написал Гончаренко в своем Telegram-канале в среду.
Антон Дробович - кандидат философских наук, эксперт в сфере образования и культуры, исследователь мифологии и современных коммуникаций, арт-критик, член правления Молодежной ассоциации религиоведов. Работает доцентом кафедры культурологии Национального педагогического университета имени М.П. Драгоманова и экспертом Института общественно-экономических исследований. Лауреат ИV искусствоведческого конкурс Stedley Art Foundation, автор цикла лекций на тему мифологии в искусстве, а также более 50 научных публикаций в области философии, культурологии и антропологии.
Напомним, 18 сентября Кабмин уволил Владимира Вятровича с должности директора Украинского института национальной памяти. Накануне он принес присягу в зале Верховной Рады и стал нардепом от фракции Европейская солидарность.
Вятрович уже отреагировал на назначение Антона Дробовича в Институт нацпамяти.
"Очередное неправильное кадровое решение правительства в гуманитарной политике. Это уже не ошибка, а разворот в другую сторону. В национальной памяти может не остаться места для Украины и украинцев", – написал Вятрович в Facebook.