Скачать
Четверг, 05.12.2019
У Зеленского готовы к изменениям Конституции после "нормандского саммита"
У Зеленского готовы к изменениям Конституции после "нормандского саммита"
Антимонопольный комитет обязал АЗС снизить цены на бензин
Антимонопольный комитет обязал АЗС снизить цены на бензин
Украина обьявила расширенную заявку сборной на Евро-2020
Украина обьявила расширенную заявку сборной на Евро-2020
Эмма Стоун обручилась: кто стал этим счастливчиком? (Фото)
Эмма Стоун обручилась: кто стал этим счастливчиком? (Фото)

Минобороны планирует обнародовать программу реформы ВСУ

Минобороны планирует обнародовать программу реформы ВСУ
16:22 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Твиттер

Новости Украины:В Минобороны подчеркнули, что программа реформ будет опираться на стандарты НАТО.

Вскоре планируем опубликовать программу реформы Вооруженных сил Украины, разработанную новой командой Министерства обороны совместно с правительством.

Как сообщает Управление коммуникаций и печати Министерства обороны Украины, об этом сегодня во время торжеств по случаю празднования 28-й годовщины Вооруженных сил Украины заявил министр обороны Украины Андрей Загороднюк.

"Вскоре планируем опубликовать программу реформы Вооруженных сил Украины. Об большинстве вещей, которые произойдут, вы знаете, также некоторые являются новыми. Но главным является то, что мы не отходим от нашей главной цели - это членство в НАТО и соответствие стандартам Альянса", - сообщил министр обороны.

Разведка: Кремль отозвал ряд своих офицеров из оккупированного Донецка

Загороднюк отметил, что "следует выделить политическую часть, которая является довольно сложной, ведь некоторые страны выступают против того, чтобы Украина была в НАТО. Но на самом деле эти страны просто не до конца понимают, откуда в действительности исходит угроза. Тем не менее, этот процесс мы продолжаем".

Министр обороны отметил, что путь к обретению Украиной членства в НАТО четко определен и необратим.

"Этот путь был определен не вчера, не месяц тому назад и даже не три. Он был определен еще несколько лет тому назад и мы будем идти именно по нему, потому что это путь развития, путь повышения боеспособности ВС и сил обороны. Такие трансформации ни одна армия мира еще не проходила. Даже те армии, с которыми мы сейчас сотрудничаем, к примеру стран Восточной Европы и Балтии, не реформировались во время войны. Конечно, им было гораздо легче, ведь они это делали в условиях мира. А по нам ежедневно стреляют, каждый день мы защищаемся и делаем свою работу", - отметил Загороднюк.

Осенью Украина получила от США военной помощи на десятки миллионов долларов

Министр обороны подчеркнул, что "абсолютное большинство гражданского населения стоит за то, чтобы осуществлять трансформацию, переходить на стандарты НАТО, делать нашу армию более боеспособной, сильной и готовой к выполнению всех задач"

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

НАТО, Минобороны, ВСУ, Реформа ВСУ, Андрей Загороднюк.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Как украсить елку на Новый год 2020, чтобы привлечь удачу
02 В лесах Канады охотник снял на видео снежного человека
03 Трагедия в Одессе: Труханов объявил двухдневный траур
04 Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 6 декабря
05 Ситуация с Портновым: Канада дала Украине два дня
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Епифаний заговорил о переносе Рождества на 25 декабря
Епифаний заговорил о переносе Рождества на 25 декабря
Штрафы за &quot;евробляхи&quot;: в Раде приняли важное решение
Штрафы за евробляхи: в Раде приняли важное решение
Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года
Classic Blue: Институт Pantone назвал цвет 2020 года
Появились полные характеристики пяти новых iPhone 2020 года
Появились полные характеристики пяти новых iPhone 2020 года
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь