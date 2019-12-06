У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные СМС поздравления

Новости Украины:На древнем персидском языке имя Бариз означает "наследник", а с арабского это имя толкуют как "видный".

Имя Борис образовано от старославянского имени Борислав и имеет значение "славный в борьбе", "борец". Также этому имени присваивают значение "лесной, боровой", "крепкий". Есть вероятность, что в русском языке это имя пришло с татаро-монгольским игом и произошло от тюркского "барыш", означающего "выгода".

Борису трудновато приспособиться к слабостям других, ему хочется видеть вокруг себя таких же сильных людей, как и он, но с другой стороны, подружиться с такими же сильными ему трудно и тяжело – очень уж хочется быть самым-самым. Чтобы хоть как-то убежать от парадокса и все же быть среди людей, Борис ищет себе такие профессии, которые помогут ему реализовать свои сильные стороны, быть волевым человеком и принимать решительные решения. Он выбирает политику, альпинизм, другие экстремальные виды спорта, может быть военным и стать руководителем на опасном производстве.

Борис не стремится быть среди людей. Его честолюбие порой затмевает самое элементарное человеколюбие, поэтому быть другом Бориса очень трудно и тяжело. Его упрямость и твердолобие могут сыграть с ним дурную шутку.

А вот в семье Бориса просто не узнать. Он заботливый отец, рачительный хозяин, но в семье он также предпочитает быть лидером и самостоятельно строить семейную жизнь, просто не терпит вмешательства родителей или друзей.

Поздравления

Борис — значит "славный в борьбе",

Пусть все удается тебе.

Придет непременно успех,

Ты станешь счастливее всех.

Пусть ценят тебя все друзья,

Всегда помогает семья.

И солнце, что в небе горит,

Путь к радости пусть осветит!

Мы хотим поздравить Борю,

Пожелать ему добра,

Будет пусть всегда счастливым,

А про грусть забыть пора,

Трудностей, Борис, не бойся

И всегда иди вперед,

Не сдавайся, будь отважным,

Пусть во всем тебе везет!

***

Тебе желаю, милый Боря,

Успехов, всяческих побед,

А также счастья просто море

И океан прекрасных лет!

Желаю сил тебе, здоровья

И лишь цветного настроения!

Наполни, Боренька, любовью

В жизни каждое мгновение!

Борис талантлив и силен,

Отличный семьянин,

Карьера лишь стремится ввысь,

Он добрый муж и сын.

Ему желаем быть собой

И счастья не терять,

Идти проторенной тропой,

Успех свой продолжать!

***

Борис ответственен и умен,

Чувством юмора наделен,

Ты успешный, целеустремленный,

Работой часто увлеченный.

От всей души желаем тебе

Быть первым всегда и везде,

Энергии и чувств взаимных,

Дней радостных и счастливых!

Ты всегда друзьям устроишь

Неожиданный сюрприз.

Очень любим, уважаем

Мы тебя, наш друг Борис.

Поздравления сегодня

Ты от близких принимай.

Будь веселым, интересным,

Никогда не унывай.

Ты красив, умен и весел,

Строен, словно кипарис,

Мы сейчас хотим поздравить

От души тебя, Борис,

Береги свое здоровье,

Побеждай своих врагов,

Знай, исполнятся желанья,

Ты будь к этому готов!

Ненаглядный наш Борис,

Будь активным, не ленись,

Добивайся высших целей,

Будь всегда в спортивном теле.

В сердце ласковой погоды,

Добрых дней под небосводом,

И любви такой большой,

Как огромный шар земной!

***

Дорогой Борис, пусть этот день подарит массу впечатлений и крутых эмоций, пусть всё сегодня будет только для тебя. Поздравляю тебя, Боренька, и от души желаю здоровья, удачи, успеха, уверенности, мужества сердца и счастья души!

Если жизнь устроит качку,

Непременно улыбнись,

Чувство юмора поправит

Все, любимый мой Борис.

Будь в хорошем настроении,

Верь в судьбу и верь в себя,

Щедрой будет на подарки

Пусть капризная судьба.

***

Борис, в твоё имя заложены "борьба" и "слава". Пусть же твой характер, сильный и упорный, помогает в достижении целей, пусть не будет препятствий на твоём жизненном пути. Иди с гордо поднятой головой и не сдавайся! С именинами!

Не суетись, Борис, не надо!

Расслабься, отдохни чуть-чуть!

А то гоняешь, как торнадо!

А разве в этом жизни суть?

Мы поздравок тебе сложили,

Чтоб усадить тебя за стол!

Давай, чтоб мы всегда дружили,

Как старичок и "валидол".

***

Борис, я тебя поздравляю,

И шлю я тебе поздравок

Опять по тебе я скучаю

Но почему от меня ты далек.

Давай мы придумаем праздник

Хочу я услышать твой смех

Я принесу тебе счастье

Удача придет и успех!