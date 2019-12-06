У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные СМС поздравления

Имя Борис образовано от старославянского имени Борислав и имеет значение "славный в борьбе", "борец". Также этому имени присваивают значение "лесной, боровой", "крепкий". Есть вероятность, что в русском языке это имя пришло с татаро-монгольским игом и произошло от тюркского "барыш", означающего "выгода".
Борису трудновато приспособиться к слабостям других, ему хочется видеть вокруг себя таких же сильных людей, как и он, но с другой стороны, подружиться с такими же сильными ему трудно и тяжело – очень уж хочется быть самым-самым. Чтобы хоть как-то убежать от парадокса и все же быть среди людей, Борис ищет себе такие профессии, которые помогут ему реализовать свои сильные стороны, быть волевым человеком и принимать решительные решения. Он выбирает политику, альпинизм, другие экстремальные виды спорта, может быть военным и стать руководителем на опасном производстве.
Борис не стремится быть среди людей. Его честолюбие порой затмевает самое элементарное человеколюбие, поэтому быть другом Бориса очень трудно и тяжело. Его упрямость и твердолобие могут сыграть с ним дурную шутку.
А вот в семье Бориса просто не узнать. Он заботливый отец, рачительный хозяин, но в семье он также предпочитает быть лидером и самостоятельно строить семейную жизнь, просто не терпит вмешательства родителей или друзей.
Поздравления
Борис — значит "славный в борьбе",
Пусть все удается тебе.
Придет непременно успех,
Ты станешь счастливее всех.
Пусть ценят тебя все друзья,
Всегда помогает семья.
И солнце, что в небе горит,
Путь к радости пусть осветит!
Мы хотим поздравить Борю,
Пожелать ему добра,
Будет пусть всегда счастливым,
А про грусть забыть пора,
Трудностей, Борис, не бойся
И всегда иди вперед,
Не сдавайся, будь отважным,
Пусть во всем тебе везет!
***
Тебе желаю, милый Боря,
Успехов, всяческих побед,
А также счастья просто море
И океан прекрасных лет!
Желаю сил тебе, здоровья
И лишь цветного настроения!
Наполни, Боренька, любовью
В жизни каждое мгновение!
Борис талантлив и силен,
Отличный семьянин,
Карьера лишь стремится ввысь,
Он добрый муж и сын.
Ему желаем быть собой
И счастья не терять,
Идти проторенной тропой,
Успех свой продолжать!
***
Борис ответственен и умен,
Чувством юмора наделен,
Ты успешный, целеустремленный,
Работой часто увлеченный.
От всей души желаем тебе
Быть первым всегда и везде,
Энергии и чувств взаимных,
Дней радостных и счастливых!
Ты всегда друзьям устроишь
Неожиданный сюрприз.
Очень любим, уважаем
Мы тебя, наш друг Борис.
Поздравления сегодня
Ты от близких принимай.
Будь веселым, интересным,
Никогда не унывай.
Ты красив, умен и весел,
Строен, словно кипарис,
Мы сейчас хотим поздравить
От души тебя, Борис,
Береги свое здоровье,
Побеждай своих врагов,
Знай, исполнятся желанья,
Ты будь к этому готов!
Ненаглядный наш Борис,
Будь активным, не ленись,
Добивайся высших целей,
Будь всегда в спортивном теле.
В сердце ласковой погоды,
Добрых дней под небосводом,
И любви такой большой,
Как огромный шар земной!
***
Дорогой Борис, пусть этот день подарит массу впечатлений и крутых эмоций, пусть всё сегодня будет только для тебя. Поздравляю тебя, Боренька, и от души желаю здоровья, удачи, успеха, уверенности, мужества сердца и счастья души!
Если жизнь устроит качку,
Непременно улыбнись,
Чувство юмора поправит
Все, любимый мой Борис.
Будь в хорошем настроении,
Верь в судьбу и верь в себя,
Щедрой будет на подарки
Пусть капризная судьба.
***
Борис, в твоё имя заложены "борьба" и "слава". Пусть же твой характер, сильный и упорный, помогает в достижении целей, пусть не будет препятствий на твоём жизненном пути. Иди с гордо поднятой головой и не сдавайся! С именинами!
Не суетись, Борис, не надо!
Расслабься, отдохни чуть-чуть!
А то гоняешь, как торнадо!
А разве в этом жизни суть?
Мы поздравок тебе сложили,
Чтоб усадить тебя за стол!
Давай, чтоб мы всегда дружили,
Как старичок и "валидол".
***
Борис, я тебя поздравляю,
И шлю я тебе поздравок
Опять по тебе я скучаю
Но почему от меня ты далек.
Давай мы придумаем праздник
Хочу я услышать твой смех
Я принесу тебе счастье
Удача придет и успех!