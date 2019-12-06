Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря

Новости Украины:Святая была покровительницей невест и брака. В этот день часто проводились различные гадания и встречи для знакомства с парнями.

Согласно старинной традиции, именно в этот день открывался так называемый первый извоз, во время которого устраивались большие гулянья и первые катания на санях. Екатерину в народе почитали как покровительницу невест и брака, а потому, неудивительно, что в этот день часто проводились различные гадания и встречи для знакомства с парнями.

В церкви 7 декабря почитается память святой мученицы Екатерины Александрийской, которая жила в III-IV вв. Получив прекрасное образование, Екатерина занималась изучением работ известных писателей, философов и врачей, владела несколькими языками, а также обладала прекрасным ораторским талантом. Была обращена в христианскую веру сирийским монахом. Предание гласит, что после крещения Катерина увидела сон, в котором ей явился Иисус, вручив специальное кольцо. После этого Екатерина отправилась на церемонию жертвоприношения, которая проходила в языческом храме по инициативе императора Максимилиана. Там Екатерина призвала присутствующих отречься от греховного учения. Пораженный красотой девушки, Максимилиан сначала пытался остановить ее уговорами, но впоследствии понял, что это напрасно, а потому, подверг Катерину истязаниям. Правда, одно из орудий пыток было разрушено ангелом, который спустился с неба. Когда об этом узнала супруга Максимилиана, то она тоже поверила в Бога и стала обличать своего мужа. В результате, она была казнена вместе с Катериной.

В сани первыми сажали молодоженов, которые сыграли свадьбу прошлой осенью. Кстати, именно в этот день молодая впервые после венчания выходила в люди. За санями с новобрачными обычно ехал настоящий кортеж, в котором присутствовали родственники и друзья. Обязательно устраивали пир. Если на него не были приглашены маленькие дети, то им обязательно отправляли гостинцы – сладости и санки. Если ко-то не мог позволить себе катание на санях, то брал обычную дощечку и шел кататься с горок или с крутых берегов, выезжая прямо на лед.

Девушки гадали на суженого. Они отламывали ветку от яблоневого дерева и клали ее под подушку. Это позволяло увидеть во сне суженого. Также девушка могла взять какую-нибудь вещь, принадлежащую понравившемуся парню, а затем кругами катать вокруг нее каравай, чтобы парень точно так же кругами вокруг избы ходил. Кстати, в день Катерины Санницы парень мог заявить о своей симпатии, пригласив девушку прокатиться на санях. Люди следили, кто к кому чаще всего садится в сани 7 декабря, и уже на основе этого строили предположения, кто с кем заключит брачный союз.

Обряды, традиции и гадания

Великомученица Екатерина считается покровительницей брака. Ей молятся о хороших женихов и невест, о семейном благополучии и при тяжелых родах.

В этот день принято устраивать гонки на санях. Все жители поселка собирались на холме и катались на телегах. Принимали участие в гонках ребята и молодые мужчины, а девушки болели за них.

Сани служили немалой подспорьем на крестьянском дворе. На Екатерину санницы их было принято скачивать с горы. Еще предстояло катать весь сельский люд. Девушки пытались покататься в одних санях с любимым. Верили, что это сделает их союз прочным.

Молодожены 7 декабря находились в центре внимания. Перед их домом клали вывернутый мехом наружу тулуп, по которому они должны были пройти. Этот обряд помогал уберечь семейное счастья от дурного глаза.

Девушки пекли колобок (хлеб круглой формы) и катали его по убрусами (полотенце, украшенном вышивкой, который был частью головного убора замужней женщины). С одной стороны убрусами клали вещь любимого, а с другой - ржаной колос. При этом приговаривали:

Катись-катись по белому убрусами,

Как по белому снегу, иди Русью,

С пути не сбивайся, а не спиткнися,

К суженого докотися, остановись.

Вечером на Екатерину было принято гадать. Девушки, которые мечтали о замужестве, сажали в бочки молодые ветки вишни. Если веточка расцветет к Новому году или Рождеству, то в следующем году ее хозяйка под венец пойдет.

Также ветви вишни девушки ставили в воду. Чья расцветет первой, и замуж быстрее получится