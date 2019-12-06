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Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря
Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря

Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря

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Какой завтра праздник: обычаи и традиции на 7 декабря
10:32 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Святая была покровительницей невест и брака. В этот день часто проводились различные гадания и встречи для знакомства с парнями.

Согласно старинной традиции, именно в этот день открывался так называемый первый извоз, во время которого устраивались большие гулянья и первые катания на санях. Екатерину в народе почитали как покровительницу невест и брака, а потому, неудивительно, что в этот день часто проводились различные гадания и встречи для знакомства с парнями.

В церкви 7 декабря почитается память святой мученицы Екатерины Александрийской, которая жила в III-IV вв. Получив прекрасное образование, Екатерина занималась изучением работ известных писателей, философов и врачей, владела несколькими языками, а также обладала прекрасным ораторским талантом. Была обращена в христианскую веру сирийским монахом. Предание гласит, что после крещения Катерина увидела сон, в котором ей явился Иисус, вручив специальное кольцо. После этого Екатерина отправилась на церемонию жертвоприношения, которая проходила в языческом храме по инициативе императора Максимилиана. Там Екатерина призвала присутствующих отречься от греховного учения. Пораженный красотой девушки, Максимилиан сначала пытался остановить ее уговорами, но впоследствии понял, что это напрасно, а потому, подверг Катерину истязаниям. Правда, одно из орудий пыток было разрушено ангелом, который спустился с неба. Когда об этом узнала супруга Максимилиана, то она тоже поверила в Бога и стала обличать своего мужа. В результате, она была казнена вместе с Катериной.

В сани первыми сажали молодоженов, которые сыграли свадьбу прошлой осенью. Кстати, именно в этот день молодая впервые после венчания выходила в люди. За санями с новобрачными обычно ехал настоящий кортеж, в котором присутствовали родственники и друзья. Обязательно устраивали пир. Если на него не были приглашены маленькие дети, то им обязательно отправляли гостинцы – сладости и санки. Если ко-то не мог позволить себе катание на санях, то брал обычную дощечку и шел кататься с горок или с крутых берегов, выезжая прямо на лед.

Девушки гадали на суженого. Они отламывали ветку от яблоневого дерева и клали ее под подушку. Это позволяло увидеть во сне суженого. Также девушка могла взять какую-нибудь вещь, принадлежащую понравившемуся парню, а затем кругами катать вокруг нее каравай, чтобы парень точно так же кругами вокруг избы ходил. Кстати, в день Катерины Санницы парень мог заявить о своей симпатии, пригласив девушку прокатиться на санях. Люди следили, кто к кому чаще всего садится в сани 7 декабря, и уже на основе этого строили предположения, кто с кем заключит брачный союз.

Обряды, традиции и гадания

Великомученица Екатерина считается покровительницей брака. Ей молятся о хороших женихов и невест, о семейном благополучии и при тяжелых родах.

В этот день принято устраивать гонки на санях. Все жители поселка собирались на холме и катались на телегах. Принимали участие в гонках ребята и молодые мужчины, а девушки болели за них.

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Сани служили немалой подспорьем на крестьянском дворе. На Екатерину санницы их было принято скачивать с горы. Еще предстояло катать весь сельский люд. Девушки пытались покататься в одних санях с любимым. Верили, что это сделает их союз прочным.

Молодожены 7 декабря находились в центре внимания. Перед их домом клали вывернутый мехом наружу тулуп, по которому они должны были пройти. Этот обряд помогал уберечь семейное счастья от дурного глаза.

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Девушки пекли колобок (хлеб круглой формы) и катали его по убрусами (полотенце, украшенном вышивкой, который был частью головного убора замужней женщины). С одной стороны убрусами клали вещь любимого, а с другой - ржаной колос. При этом приговаривали:

Катись-катись по белому убрусами,

Как по белому снегу, иди Русью,

С пути не сбивайся, а не спиткнися,

К суженого докотися, остановись.

Вечером на Екатерину было принято гадать. Девушки, которые мечтали о замужестве, сажали в бочки молодые ветки вишни. Если веточка расцветет к Новому году или Рождеству, то в следующем году ее хозяйка под венец пойдет.

Также ветви вишни девушки ставили в воду. Чья расцветет первой, и замуж быстрее получится

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