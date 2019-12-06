В День Вооруженных сил Украины Епифаний призвал государство обратить внимание на капелланов

Новости Украины:Епифаний акцентировал внимание на том, что вопрос капеланства до сих пор остается не урегулированным.

Предстоятель Православной церкви Украины, митрополит Киевский и всея Украины Епифаний поздравил военных с Днем вооруженных сил и отметил необходимость урегулировать вопрос военного капелланства со стороны государства.

Об этом говорится в его заметке в Facebook.

"В День Вооруженных сил Украины с особым уважением выражаю слова благодарности всем нашим военнослужащим - храбрым мужчинам и женщинам - и поздравляю их с профессиональным праздником. Вы осуществляете очень важную миссию: защищаете родную землю, нашу независимость и свободу. Поэтому в ваш день желаю непреодолимой силы духа и Божьей защиты!" - заявил митрополит.

В то же время предстоятель ПЦУ отметил, что, "говоря о военнослужащих, будет несправедливо не упомянуть о капелланах".

"Украинские капелланы служат Богу и Украине, и каждый из них, порой даже с риском для собственной жизнью, поддерживает дух наших защитников. Сейчас есть более 600 действующих военных капелланов от Православной церкви Украины ... Мы являемся свидетелями того, как институт капелланства за последние несколько лет заметно развился и утвердился. К сожалению, до сих пор вопрос военного капелланства не нормирован со стороны государства, которое должно четко обозначить роль священника в украинской армии. Также крайне необходимо, чтобы каждый капеллан был социально защищенным. В законе должно отображаться то, что подтверждено самой жизнью: Украинская армия нуждается в капелланах, ибо их духовное служение жизненно необходимо воинам", - подчеркнул митрополит Епифаний.

Напомним, Сегодня, 6 декабря, отмечается День Вооруженных сил Украины. Эта дата установлена согласно постановлению Верховной Рады № 3528-ХII от 19 октября 1993 года.