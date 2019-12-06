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ВР разделила политические должности и госслужбу

ВР разделила политические должности и госслужбу
14:53 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Верховная Рада приняла закон, согласно которому разделила политические должности и госслужбу.

Принятие этого решения поддержали 255 народных депутатов при минимально необходимых 226.

Этот закон №2260 вносит изменения в ряд законов Украины относительно вопросов государственной службы и разграничения политических должностей и должностей государственной службы, в частности в законы, регулирующие деятельность отдельных государственных органов, в частности в части прохождения и особенностей государственной службы, урегулирования правового статуса государственных служащих, полномочий руководителей госслужбы, исключения института согласования назначения руководителей структурных подразделений третьими лицами, что в соответствии с нормами закона «О государственной службе» изъято как субъективный фактор и инструмент влияния.

Согласно закону, глава Службы безопасности Украины назначается на должность и освобождается от должности Верховной Радой по представлению Президента.

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Первый заместитель и заместитель председателя Антимонопольного комитета Украины из числа государственных уполномоченных назначаются и освобождаются Кабинетом министров Украины по представлению председателя Антимонопольного комитета Украины. Хотя редакция законопроекта, принятая в первом чтении, предусматривала, что назначение и освобождение от этих должностей должен был осуществлять парламент по представлению премьер-министра согласно предложениям главы АМКУ.

В то же время по закону ликвидируется секретариат Кабмина, вместо чего будет создан государственный орган, обеспечивающий деятельность правительства.

Закон устанавливает, что с 1 января 2020 года нормы и положения законов, которыми определены размеры должностных окладов и других составляющих оплаты труда, денежного обеспечения работников государственных органов, кроме Аппарата Верховной Рады Украины, Национального антикоррупционного бюро Украины, Высшего антикоррупционного суда, Специализированной антикоррупционной прокуратуры, Национального агентства по вопросам предотвращения коррупции, Счетной палаты и членов Центральной избирательной комиссии, применяются в порядке и размерах, установленных правительством.

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Кроме того, законом вносятся изменения, в частности, в Кодекс законов о труде и ряд законов. Так, письменной формой документа определена форма документа, которая предусматривает фиксацию его содержания в бумажной или электронной форме (в том числе в автоматическом режиме). Документ, составленный в электронной форме, должен соответствовать требованиям законов «Об электронных документах и электронном документообороте» и «Об электронных доверительных услугх».

Большинство положений этого закона вступают в силу со дня, следующего за днем его опубликования.

Как сообщалось ранее, в первом чтении законопроект №2260 "О внесении изменений в некоторые законы Украины" Рада приняла 12 ноября.

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Верховная Рада, АМКУ, ВР Украины.
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