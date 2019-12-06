"Цифровизация" страны: Какие изменения ждут образование в Украине

Новости Украины:Одним из главных направлений работы министерства является цифровизация украинского образования во всех ее проявлениях.

Министерство и комитет цифровой трансформации Украины планирует кардинально "цифровизировать" украинское образование. Цель – подготовка украинцев для жизни в современных условиях.

О планах "цифровизации" говорится на официальном сайте Министерства и комитета цифровой трансформации Украины.

"Будущее Украины принадлежит социально ответственным, прогрессивным и образованным украинском. И мы решительно настроены сделать будущее – настоящим. Именно поэтому одним из стержневых направлений нашей работы является цифровизация украинского образования во всех ее проявлениях,"– говорится на сайте министерства.

Для этого разработали 4 главные задачи

100% электронного документооборота;

обеспечение учебных заведений е-учебниками и образовательными онлайн-ресурсами;

предоставление учащимся и родителям доступ к оцифрованным учебным планам, материалам уроков, а также расписанию и оценкам в е-дневнике;

создание факультативов в формате смешанного обучения по следующим предметам: цифровой маркетинг, кибербезопасность, предпринимательство и так далее.

Также в ведомстве хотят, чтобы в университетах и училищах появились курсы по "цифровым профессиям".

В министерстве обещают, что украинцы станут свидетелями национальной кампании по цифровой грамотности.

Сколько в Украине всего учебных заведений?

Всего в Украине действует более 48 тысяч детских садов, школ, лицеев, колледжей, училищ и университетов.

Напмним, МОН вынуждено приостановить аттестацию вузов этого года, чтобы осуществить донабор экспертов, в том числе международных.