"Цифровизация" страны: Какие изменения ждут образование в Украине

Министерство и комитет цифровой трансформации Украины планирует кардинально "цифровизировать" украинское образование. Цель – подготовка украинцев для жизни в современных условиях.
О планах "цифровизации" говорится на официальном сайте Министерства и комитета цифровой трансформации Украины.
"Будущее Украины принадлежит социально ответственным, прогрессивным и образованным украинском. И мы решительно настроены сделать будущее – настоящим. Именно поэтому одним из стержневых направлений нашей работы является цифровизация украинского образования во всех ее проявлениях,"– говорится на сайте министерства.
Для этого разработали 4 главные задачи
Сколько в Украине всего учебных заведений?
Всего в Украине действует более 48 тысяч детских садов, школ, лицеев, колледжей, училищ и университетов.
Напмним, МОН вынуждено приостановить аттестацию вузов этого года, чтобы осуществить донабор экспертов, в том числе международных.