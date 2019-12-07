Освоение Луны: делегация КБ "Южное" представила свое видение в Японии

Новости Украины:КБ "Южное" в Токио представило свое видение освоения и исследования Луны.

Делегация КБ "Южное" приняла участие в Третьем международном симпозиуме-семинаре Ассоциации "Лунной деревни" (Moon Village Association) в Токио, где представила свое видение освоения и исследования Луны.

Об этом сообщает КБ "Южное".

"Наряду с представителями космических агентств Японии (JAXA), США (NASA), Индии (ISRO), Китая (CNSA), а также частных космических компаний, таких как Blue Origin и Spacebit, КБ "Южное" представило свое видение освоения и исследования Луны", - говорится в сообщении.

Кроме того, был представлен отчет "Концептуальный анализ гармонизации интерфейсов при исследовании Луны", разработанный под руководством КБ "Южное" в одной из рабочих групп MVA Coordination & Cooperation.

"В рамках концептуального проекта специалистами КБ сформирован внешний вид базы. Предварительно определены конфигурация и инфраструктура на различных этапах функционирования. Обобщены сроки реализации проекта, а также основные технические характеристики разрабатываемых систем: космическая транспортная система для доставки экипажа и грузов на поверхность Луны и возвращения на Землю, типовые конструкции месячных модулей, средства передвижения по поверхности Луны и т.п." - добавили в сообщении.

Как сообщается, о создании Ассоциации лунной деревни (MVA) было провозглашено на Международном астронавтическом конгрессе в октябре 2017 года в Австралии. КБ "Южное" присоединилось к Ассоциации как институциональный член в 2018 году. Сейчас Moon Village Association насчитывает порядка 150 членов из более 34 стран. Штаб-квартира Ассоциации находится в Вене.