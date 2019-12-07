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"Эти шаги в пользу Украины": Лайчак не согласен с заявлениями о капитуляции

"Эти шаги в пользу Украины": Лайчак не согласен с заявлениями о капитуляции
19:29 Сегодня Телеграф Укринформ

Новости Украины:Председатель ОБСЕ говорит, что нет никакой капитуляции или сдачи украинского суверенитета.

Администрация Президента Украины Владимира Зеленского сделала важные шаги в плане выполнения Минских договоренностей, что ни в коем случае не является капитуляцией или сдачей украинского суверенитета.

Об этом заявил в комментарии Укринформу действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Словакии Мирослав Лайчак на полях 26-го заседания Совета министров ОБСЕ в Братиславе.

"Мы имеем Минские договоренности, в которых определено, что должно быть сделано. И что на самом деле важно - так это то, что после трех лет застоя сейчас мы начали продвигаться с их имплементацией. Президент Зеленский и его команда сделали, я бы сказал, очень ответственные и отважные шаги. И эти шаги в пользу Украины. Я полностью не согласен со всеми теми, кто говорит, что это что-то типа капитуляции или какая-то сдача украинского суверенитета", - заявил он.

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Председатель ОБСЕ убежден, что "шаги в направлении возобновления полного контроля над своей территорией и полного суверенитета только усиливают, а не делают слабее".

"И международное сообщество четко заявило, что Минские договоренности - это и единственная основа для построения мира и восстановления территориальной целостности Украины. И поэтому мы должны делать все возможное, чтобы их имплементировать, а также обеспечить, чтобы каждая сторона выполнила свою часть обязательств в рамках Минских договоренностей", - заявил Лайчак.

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Он также выразил надежду, что саммит в "нормандской формате" 9 мая в Париже поможет определить будущие шаги в плане имплементации Минских договоренностей.

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Все по теме:

ОБСЕ, Владимир Зеленский, Мирослав Лайчак, Капитуляция, Минские соглашения, Нормандский формат.
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