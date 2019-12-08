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Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)

Вече на Майдане: в Порошенко полетели яйца (Видео)
18:40 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:В Порошенко на Майдане кинули яйцом.

Во время вече "Красные линии" на Майдане Независимости в Киеве у бывшего президента Петра Порошенко бросили несколько яиц.

Инцидент произошел в конце вече, когда Порошенко находился на сцене, пишет "Цензор.нет".

Отмечается, что после того как был исполнен гимн Украины, экс-президент воскликнул в микрофон: "Слава Украине!". В этот момент стоявший неподалеку от сцены мужчина с красно-черным флагом на плечах бросил в политика несколько яиц.

Мужчину тут же задержали участники вече. Они попытались избить задержанного, однако полицейские не дали им этого сделать и отвели мужчину от толпы.

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Как сообщалось ранее, сегодня, 8 декабря, на Майдане Независимости в Киеве люди провели вече "Красные линии".

Его накануне "нормандского саммита" созвали три политические силы - "Европейская Солидарность", "Голос" и "Батькивщина".

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Таким образом, как заявляют организаторы, участники акции хотят напомнить властям о "красных линиях" в переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным во время "нормандской встречи", которая должна состояться 9 декабря.

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Киев, Майдан Независимости, Петр Порошенко.
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