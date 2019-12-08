Акция "Стража на Банковой": под ОПУ собралось более тысячи человек

Новости Украины:Возле Офиса Президента началась акция "Стража на Банковой".

Возле Офиса Президента началась акция "Стража на Банковой", которая продлится всю ночь и следующий день - до завершения переговоров "Нормандской четверки" в Париже.

Участники акции пришли к ОП с государственными и красно-черными флагами, некоторые принесли плакаты с надписями "Нет - переговорам с наемниками Путина", "Прочь от Москвы" и другие.

Акция началась с минуты молчания по погибшим на пожаре в Одесском колледже экономики, права и гостинично-ресторанного бизнеса.

В начале один из спикеров объявил, что проведение мероприятия согласовано с соответствующими структурами и является законным, а его участники теперь будут ждать под стенами ОП результатов переговоров в Париже.

Между тем, на площади возле Офиса Президента активисты начали устанавливать палатки.

Ранее организаторы отмечали, что возле ОП развернут палаточный городок, а ночью для активистов в большой палатке будут проходить выступления бардов и лекции, просмотр фильмов и т. п.

По замыслу организаторов, такая акция должна стать предупредительной мерой против попыток власти пойти "на поводке" у России. Когда же появятся новости из Франции 9 декабря, активисты будут "действовать в соответствии с решениями саммита".