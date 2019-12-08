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Воскресенье, 08.12.2019
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Вече на Майдане и акция под ОПУ: полиция сосчитала количество участников

Вече на Майдане и акция под ОПУ: полиция сосчитала количество участников
21:40 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина

Новости Украины:В акции на Майдане в Киеве участвовали около 8 тыс. граждан, вечером под ОП собрались около 2тыс. человек.

В полиции Киева сообщают, что анонсированная на день воскресенья массовая акция на Майдане Независимости прошла без грубых нарушений общественного порядка, а в продолжающейся вечером акции перед зданием Офиса президента Украины на ул.Банковой участвуют около 2 тыс. человек.

"Анонсированное на сегодня мероприятие на столичном Майдане Независимости закончилось. В нем приняли участие около 8тыс. граждан. Во время мероприятий на Майдане Независимости грубых нарушений общественного порядка не зафиксировано: на одного человека составили админпротокол за мелкое хулиганство", - говорится в сообщении Отдела коммуникации полиции Киева.

Вместе с тем, добавляют в ведомстве, по состоянию на вечер воскресенья под Офисом президента на ул.Банковой массовые мероприятия продолжаются.

"В настоящее время в них принимают участие около 2тыс. человек", - говорится в сообщении.

В связи с этим, полицейские, нацгвардейцы и сотрудники Госслужбы Украины по ЧС продолжают нести службу.

"Всего в течение дня на охрану правопорядка в Киеве заступило полторы тысячи правоохранителей. Чтобы не допускать конфликтных ситуаций на акции работают представители полиции диалога", - рассказали в столичном главке полиции.

Как сообщалось, с 13.00 до 15.30 воскресенья, 8 декабря, на Майдане Независимости в Киеве прошла акция "Красные линии для Зеленского", направленная на предостережение президента Владимира Зеленского от перехода "красных линий", то есть от сдачи национальных интересов при переговорах в "нормандском формате" в Париже 9 декабря и прямых переговорах с президентом РФ Владимиром Путиным. Организаторами акции выступили партии "Европейская солидарность", "Голос", "Батькивщина", "Свобода", Движение Сопротивления Капитуляции, Украинская Добровольческая Армия, "Демократическая сокира", ОО "Солидарное дело громад".

Вече "Красные линии для Зеленского" завершено: все подробности акции (Фото, Видео)

Помимо этого в воскресенье вечером перед зданием Офиса президента Украины на ул.Банковой началась акция "Варта на Банковой", целью которой является предупредить Владимира Зеленского о недопустимости уступок РФ в ущерб национальным интересам Украины на переговорах лидеров стран "Нормандского формата".

Акция "Стража на Банковой": под ОПУ собралось более тысячи человек

По словам собравшихся, они вышли под стены Офиса президента с требованием к Зеленскому не допустить сдачи национальных интересов Украины во время встречи "нормандской четверки" 9 декабря. Организаторы акции – представители движения "Нет капитуляции" – заявили, что в их планах ночевать под Офисом президента и находиться там до окончания саммита в Париже. Участники акции установили перед зданием ОП несколько палаток и смонтировали сцену, с которой, по словам организаторов, планируется показывать украинские фильмы, читать лекции и слушать выступления музыкантов и певцов.

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Киев, Майдан Независимости, Нацполиция, ОПУ.
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