День Николая Чудотворца 2019: дата, традиции и обычаи

Новости Украины:На Николу Зимнего верующие не только чтут предписания церкви, но и соблюдают заветы предков.

Праздник Никола Зимний отмечается ежегодно и связан с почитанием Николая Чудотворца. В 2019 году верующие вновь отправятся на торжественные службы, чтобы помолиться святому, а также будут соблюдать народные обычаи, чтобы привлечь в жизнь благополучие.

Николой Зимним в народе назван день почитания святого Николая Чудотворца, который скончался 6 декабря по старому стилю. В современном мире его почитают 19 декабря, но есть и летний праздник, который отмечают по дате рождения святого.

Традиции и обычаи праздника

С раннего утра верующие посещают службы, посвященные памяти святого, молятся ему о благополучии и заступничестве. Николай Чудотворец по праву называется народным святым, и к его помощи прибегают в разных жизненных ситуациях.

По поверьям, 19 декабря святой обходит землю, прогоняя нечисть, досаждающую людям, и это служит поводом для праздничного застолья, которое в прежние времена устраивали всей деревней.

По обычаю на Николу Зимнего заключают договоры и союзы, считая, что святой не допустит обмана и защитит от предательства.

В 2019 году в день праздника стоит сесть за стол с самыми близкими людьми, чтобы помолиться святому и получить его благословение. Считается, что сытые и довольные гости привлекают в дом благополучие, а в день церковного праздника застолье становится способом сплотить семью. Не стоит забывать о том, что 19 декабря продолжается пост, поэтому на столе должны присутствовать постные блюда.

На Николу Зимнего наши предки просили у Чудотворца здоровья, а также заваривали травяные настои. Зимой согревающие напитки точно не будут лишними: они придадут сил и поднимут настроение, возвращая к воспоминаниям о теплых летних днях.

Прекрасной традицией было одаривание детей подарками. Этот обычай можно перенести и в современный мир, поддерживая заветы предков и неся радость близким. Небольшие сувениры могут стать личными оберегами для подрастающего поколения, если помолиться об этом Угоднику и преподносить дары от чистого сердца.

Приметы на Николу Зимнего

В этот день внимательно наблюдают за погодой. Ясный солнечный день предвещает теплый май, а обилие инея на деревьях сулит богатый урожай хлебов. Высокие сугробы также считались добрым знаком: по весне таяние снега напитает землю и обеспечит траве дружный рост, а значит, и удачную сенокосную пору.

По примете, счастье на Николу тот обретет, кто день без ругани проведет. Каждое плохое слово может стать причиной бед и неприятностей.

Те, кто в день праздника руку помощи протянет, никогда в беде не останутся.

В день праздника важно отдавать долги и исполнять обещания.

На Николу прощения просят, чтобы с ближними помириться и обид не таить.

Еще одна примета гласит, что гость, оставивший в укромном месте монету, помогает хозяевам привлекать богатство и благополучие в дом.

Никола Зимний — народный и церковный праздник одновременно, и священнослужители не порицают обычаи, если они не идут вразрез с церковными предписаниями. Главное — провести праздник с добром в сердце и совершить как можно больше полезных дел.