У кого сегодня день ангела: значение имени и красивые поздравления

Новости Украины:имя Юрий имеет отношение к понятию "высокое место", поэтому может иметь перевод "высокий" в значении важный, почетный – "высочтимый".

Имя Юрий – русская форма греческого имени Георгий, означающего "земледелец". И эта версия является традиционной, основной. В данном контексте у имени Юрий появляется много европейских аналогов – это все формы имён Георгий и Егор, хотя все они употребляются самостоятельно и независимо друг от друга.

По второй версии, имя Юрий – это славянское имя. Также есть мнение, что имя Юрий могло появиться от глагола "юрить", т.е. спешить, торопиться, быть проворным, быстрым, резвым. Поэтому в данном случае трактовки у имени Юрий может быть гораздо больше. Возможно, что после появления христианства на Киевской Руси славянскому языческому имени дали новую жизнь.

Также есть версия, что у имени Юрий латинские корни. Произошло это имя от латинского "jura", что означает "клясться", "давать клятву", поэтому имя также трактуют как "верный".

Европейское написание имени Юрий – Yuri – также является японским и корейским женским именем. В Японии это имя означает "лилия" (идентично женским именам Лилия и Лилиана), в Корее возможны различные варианты в зависимости от используемого иероглифа.

Юрий не любит обращать на себя внимание других, но люди сами тянутся к нему, так как обладатель этого имени не лишен харизмы. Люди чувствуют в нем сильную, волевую личность.

Его аккуратность, педантичность и природная красота помогают находить ему верных друзей. В браке Юрий верен и любит детей. Но все инициативы в семейной жизни, все нововведения в обычный привычный образ жизни Юрия всегда исходят от его жены. Это касается и поездок в отпуск, и приобретение автомобиля или дома, посещения или приема гостей. Юрий очень домовитый хозяин, любит комфорт и порядок.

Профессию себе Юрий всегда выбирает очень ответственную. Часто Юрии становятся видными политиками или же звездами кино, музыки и литературы.

Поздравления

От души желаю, Юрий,

Чтоб везло тебе во всем,

Ссоры, ветры, злые бури

Мимо обошли твой дом.

Чтобы в сердце лишь веселье,

И родные за столом,

Только в плюсе настроенье,

И успех в труде любом!

Юра — это добрый малый,

И поможет он всегда.

Тут друзей всегда навалом,

Тут открытая душа.

И такому человеку

Пожеланий — пруд пруди.

Счастья, радости, мгновений,

Что цветут потом в груди.

Самых ярких путешествий,

Самых преданных друзей.

И советов самых честных,

И открытых всех дверей.

Чтоб всегда была опора,

Чтоб опорой мог быть ты.

Дома тебе — полной чаши!

И любимейшей жены!

Юра, с праздником тебя!

Пусть всё будет на ура.

В твоей жизни навсегда

Много будет пусть добра.

Пусть удача и здоровье

Никогда не подведут,

Ну а грусть и неудачи

Поскорее убегут.

Тебя мы, Юрий, поздравляем.

Сегодня мы тебе желаем

Любви, здоровья и тепла,

Успехов в жизни и добра.

Будь счастлив, радуйся, люби,

Мгновенье каждое цени.

Желаем мы друзей надежных,

Врагов желаем только ложных.

Достаток в жизни будет пусть,

Пусть верно будет избран путь.

Пусть в жизни всё прекрасно будет,

А беды о тебе забудут.

Тебя, Юрий, поздравляю,

Счастья пожелать хочу,

Я желаю, чтоб все в жизни

Тебе было по плечу.

Чтобы был здоровьем крепок,

Было сил не занимать,

И в руках, чтоб птицу счастья

Мог надежно ты держать.

Чтобы целей добивался

И вершины покорял,

Я желаю, чтобы в жизни

Ты счастливым, Юрий, стал.

Юрий, верный наш товарищ!

Поздравляем все тебя.

Пусть работа будет в сладость,

В радость крепкая семья.

Мы от всей души желаем

Жить здоровым много лет,

Печали, горести не зная

На радость близким, врагам во вред.

Желаем быть во всем успешным.

Быть с удачей наравне.

Богатств и радостей несметных

Пусть принесёт твой ум тебе.

Желаю тебе в этот день светлый, Юра,

Чтоб счастье в душе у тебя поселилось,

В карманах пусть крупными будут купюры,

Чтоб все, что желаешь ты, в быль воплотилось!

Пусть будет здоровье твое крепче стали,

Хочу пожелать много верных друзей,

Уходят из жизни пускай все печали,

Желаю тебе только солнечных дней!

Ты красив, умен, удачлив,

Выше всяческих похвал,

Я желаю тебе, Юра,

Чтобы ты счастливым стал.

Чтоб тебя любили дамы,

Мужики, чтоб уважали,

Зеленела, чтоб капуста,

Куры денег не клевали.

И в работе, и в любви,

Чтобы все было в ажуре,

Быть хозяином судьбы

Я тебе желаю, Юра.

Юра, хочу я тебе пожелать,

Быть самым счастливым на этой планете,

Всех целей и планов своих достигать,

Не знать неудач и печали не встретить.

И радость тебя пусть в осаду возьмёт,

Проблем даже близко не подпускает,

И пусть в каждом дне тебе крупно везёт,

И крепко удача тебя обнимает!

Юрий значит земледелец,

В самом деле вы умелец.

Поздравления есть у нас,

Юрий, именно для вас.

Рядом будут пусть всегда

Только верные друзья.

На работе уважения

И в карьере продвижения.

Чтоб семья вас обожала,

Жена ужином встречала.

Те, кто с Юрием знаком,

Знают не по слухам,

Он отважен и силен,

Крепок телом, духом.

Пожелаем мы ему

Избегать печали,

Чтобы нотки волшебства

На душе звучали!

Юрий, с праздником тебя!

Веселись от всей души.

Отдыхай, весь мир любя,

А работать не спеши.

Пусть сегодня будет пир,

Прибегут к тебе друзья,

Улыбнется целый мир

И поздравит вдруг тебя!

Юрий значит "земледелец",

Это, видно, неспроста.

Ты во всех делах умелец,

Есть и ум, и доброта!

Потому тебя, наш Юра,

Очень сильно любят все,

Расцветает пусть натура

Вновь твоя во всей красе!