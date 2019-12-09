Дело генерала Марченко: в МОУ хотят создать систему оказания юридической помощи военным

Новости Украины:В Минобороны удивлены мерой пресечения генералу Марченко.

В Министерстве обороны Украины обеспокоены "делом Марченко" и мерой пресечения, которую суд избрал для боевого офицера.

Об этом в интервью Радио Свобода заявила заместитель министра обороны Украины Алина Фролова.

"Могу сказать, что мы тоже обеспокоены этим процессом и мы об этом говорили. Мы, как Министерство обороны, не можем и не будем влиять на само расследование. Но, могу сказать, что эта ситуация выявила комплексную проблему защиты военнослужащих и юридической защиты", - сообщила Фролова.

Она сообщила, что Министерство обороны планирует выстроить систему оказания юридической правовой помощи военным, которые в ней нуждаются.

Кроме того, Фролова заметила, что в министерстве удивлены мерой пресечения, которую суд избрал для Марченко, и сделают все возможное, чтобы ускорить расследование.

"Что касается дела Дмитрия Марченко, то министр обороны выразил свою позицию, которая совпадает с позицией многих. Мы удивлены такой мерой пресечения. Но мы готовы сотрудничать для того, чтобы это дело как можно скорее расследовалось и дошло до понятного и логического конца. Мы хотим, чтобы расследование шло как можно быстрее и оказываем полное содействие", - подчеркнула заместитель министра, добавив, что в Министерстве намерены провести внутреннее расследование "дела бронежилетов".

Как сообщалось ранее, 5 ноября генерал-майору ВСУ, начальник Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Дмитрию Марченко, двум его заместителям и двум начальникам отдела 5 ноября объявлены подозрения в поставках в войска некачественных бронежилетов.

В ГБР утверждают, что эти должностные лица осуществили закупку 20 тысяч некачественных бронежилетов на сумму 176 млн грн.

11 ноября Печерский суд избрал генерал-майору Марченко меру пресечения в виде содержания под стражей с правом залога в 76 млн грн.

13 ноября суд избрал меру пресечения еще для трех подозреваемых. В частности, первый заместитель начальника Главного управления развития и сопровождения материального обеспечения ВСУ Сергей Почтаренко два месяца будет находиться под стражей на гауптвахте с возможностью залога в более 76 млн грн. Для заместителя начальника управления Ольги Капинус и начальника отдела разработки вещевого имущества Василия Саковца избрана мера пресечения в виде ночного домашнего ареста до 3 января 2020 года.

15 ноября Печерский райсуд Киева избрал меру пресечения последнему фигуранту "дела бронежилетов" Михаилу Каморянскому в виде содержания под стражей на два месяца с возможностью залога в размере 76 млн 840 тыс. грн.