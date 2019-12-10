Аномальный декабрь: в Украине будет тепло и без осадков

Новости Украины:Температура воздуха в Украине на этой неделе будет превышать климатическую норму.

На этой неделе над территорией Украины продолжит господствовать перемещающийся c Западной Европы теплый воздух, поэтому температура будет превышать климатическую норму для этого периода, а в поле повышенного атмосферного давления в большинстве областей, кроме Карпатского региона, существенных осадков не ожидается, сообщает Укргидрометцентр.

Во вторник, 10 декабря, в Украине без осадков, лишь на Закарпатье дождь, в Карпатах мокрым снегом. Ночью, утором в южных, центральных и восточных областях местами туман. Ветер юго-западный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 2-7° тепла, в Одесской и Николаевской областях 8-13°.

В Киеве во вторник без осадков. Ветер юго-западный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 4-6° тепла.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 10 декабря самая высокая температура днем была 11,2 в 1944г., самая низкая ночью -18,4 в 1899г.

Прогноз погоды на 10 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 10 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +5...+7

Львов – +4...+6

Ивано-Франковск – +5...+7

Тернополь – +5...+7

Черновцы – +5...+7

Хмельницкий – +4...+6

Луцк – +3...+5

Ровно – +4...+6

Житомир – +4...+6

Винница – +3...+5

Одесса – +10...+12

Николаев – +8...+10

Херсон – +5...+7

Симферополь – +7...+9

Кропивницкий – +4...+6

Черкассы – +3...+5

Чернигов – +3...+5

Сумы – +3...+5

Полтава – +2...+4

Днепр – +4...+6

Запорожье – +4...+6

Донецк – +4...+6

Луганск – +3...+5

Харьков – +2...+4

Киев – +4...+6

В среду, 11 декабря, на Закарпатье и в Прикарпатье местами небольшой дождь и мокрый снег; на остальной территории Украины без осадков. На юге и востоке страны ночью, утром туман. Ветер преимущественно юго-восточный, 5-10 м/с.

Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, в Одесской области до 8°.

В Киеве в среду без осадков. Ветер юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью около 0°, днем 2-4° тепла.

Прогноз погоды на 11 декабря, фото: meteo.gov.ua

12 декабря в Украине облачно с прояснениями. Без существенных осадков, только на Закарпатье и в Прикарпатье местами небольшой дождь и мокрый снег. На юге и востоке страны ночью и утром туман. Ветер восточный и юго-восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза; днем 0-5° тепла, на Одесчине до 8°.

В Киеве и столичном регионе 12 декабря облачно с прояснениями. Без существенных осадков. Ветер восточный, 5-10 м/с. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 12 декабря, фото: meteo.gov.ua

13 декабря в Украине без осадков, только в западных областях местами небольшой снег с дождем (в Карпатах небольшой снег). 14 декабря в Карпатском регионе небольшой снег (ночью на Закарпатье с дождем), днем на Правобережье небольшой дождь, на остальной территории без осадков. Температура ночью от 2° тепла до 4° мороза; днем 0-5° тепла, на крайнем юге страны до 8° тепла.

В Киеве и Киевской области 13-14 декабря без осадков, только днем 14 декабря небольшой дождь. Температура ночью от 2° тепла до 3° мороза, днем 0-5° тепла.

Прогноз погоды на 13 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 14 декабря, фото: meteo.gov.ua

Синоптики резко изменили прогноз погоды на Новый год 2020 в Украине из-за появления новых данных. Как сообщается, украинцы встретят год Крысы с несильным морозами и снегом. Об этом заявил в своем прогнозе на зиму народный синоптик Леонид Горбань. При этом позже появились другие прогнозы, согласно которым в Украине 31 декабря ожидается "плюсовая" температура.

Как сообщал Леонид Горбань, 2020-й год украинцы встретят с незначительными морозами.

"После 13 декабря и до конца месяца ожидаются только минусовые температуры, 15-16 декабря похолодает ночью до 11-12 градусов мороза. Далее температура будет колебаться: то 2-3 градуса мороза 18-20 декабря, то до -13... -15 градусов мороза ночами 23-24 декабря. Расчет показывает, что перед Новым годом снег выпадет дважды: 22-24 и 28-30 декабря, сперва 6-8 см снега, затем еще 7-10 см. Причем эти дни должны быть морозными, до -5-7 градусов. Получается, что новогодняя ночь нас ждет настоящая, Новый год встретим и со снегом, и с морозом", - рассказал синоптик в недавнем прогнозе.