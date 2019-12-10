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Омбудсмен: В тюрьмах РФ незаконно удерживается около 2000 граждан Украины

Омбудсмен: В тюрьмах РФ незаконно удерживается около 2000 граждан Украины
20:29 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: ukrafoto.com

Новости Украины:По данным омбудсмена, в российских тюрьмах содержится около двух тысяч украинцев.

Около двух тысяч украинцев сейчас содержатся в тюрьмах Российской Федерации.

Об этом сообщила уполномоченный ВР по правам человека в Facebook.

"Только в 2018 году были арестованы 176 наших сограждан, а осуждено 692 лица за незаконный оборот наркотических веществ. По состоянию на 30 июня 2019 года в тюрьмах РФ незаконно удерживается 1989 граждан. По уточненной информации на сегодня эта цифра составляет около 2000 граждан Украины", - написала она.

Как отметила омбудсмен, с 2015 года в Украине действует транснациональная преступная группировка, "которая путем обмана вербует граждан Украины и втягивает их в незаконную деятельность по распространению наркотических веществ на территории Российской Федерации".

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Денисова отметила, что, по словам представителей МИД, ныне отсутствует актуальная информация о количестве граждан Украины, которые удерживаются в местах несвободы в РФ из-за не выполнения российской стороной Консульской конвенции между Украиной и РФ, в том числе относительно безотлагательного информирования о задержании и аресте на территории РФ граждан Украины.

"Во многих случаях жертвы торговли людьми не имеют надлежащей связи с внешним миром. Администрации колоний в РФ почти полностью блокируют переписку с Украиной. Такая ситуация делает невозможным подачи заявлений о преступлениях и признание потерпевшими именно жертв торговли людьми", - отметила она.

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Омбудсмен сообщила, что, согласно информации Минсоцполитики, ситуация осложняется тем, что статус жертвы торговли людьми является решающим при помиловании, условно-досрочном освобождении, применении амнистии или уменьшении наказания.

"Но одним из этапов его установления (статус жертвы торговли людем - прим.) является проведение собеседования с заявителями, которые находятся либо в российской или в украинской исправительной колонии. Порядок проведения собеседований в обоих случаях пока не установлен. Считаю, что подразделение Минсоцполитики будет инициировать внесение изменений в порядок предоставления статуса жертв торговли людьми", - добавила Денисова.

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Россия, Торговля людьми, Людмила Денисова.
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