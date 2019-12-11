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Среда, 11.12.2019
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У кого сегодня день ангела: значение имени и нежные поздравления
08:19 Сегодня Телеграф

Новости Украины:Имя Тимофей произошло от греческого "тимофеос", в переводе означающего "почитающий Бога".

В различных европейских странах это имя будет звучать как Тимоти, Тимотиас в Англии, Тимотео – в Испании, Италии, Тимотеу – в Португалии, Тимотеос – в Греции, Тимотей – в Румынии, Тимотеуш – в Польше, в северных странах (Норвегия, Дания, Швеция) и в Германии – Тимотеус, Тимо, Тими – в Финляндии, Тимод – в Ирландии.

Тимофей растёт достаточно самостоятельным и не шумным ребёнком. Он всегда слушает старших. В общении проявляет себя спокойным и бесконфликтным человеком. В детстве мальчик старается проводить как можно больше времени рядом с мамой, всегда соглашается с её мнением. С возрастом он становится зависим от жены и её решений, старается на них полагаться.

Тимофей красивый, обаятельный и к тому же умный. Этими качествами он всегда привлекает к себе внимание. По своей сути Тимофей ответственная личность. В жизни для него большую роль играет образование, которое он будет стремиться получить всеми силами. Он достаточно дипломатичен, обладает терпением. Эти качества будут способствовать продвижению по карьерной лестнице своего обладателя.

Тимофей интересная и творческая личность. Друзей привлекает его лёгкость и позитивный настрой. Тимофей не склонен к однообразию, поэтому может долгое время находиться в поиске, стараясь понять своё собственное предназначение.

В качестве профессии Тимофею лучше всего подойдут такие специальности как дизайнер, инженер, писатель, репортёр или психолог.

Со стороны Тимофей производит впечатление спокойного и уравновешенного человека, не стремящегося выделиться в коллективе. Часто он старается скрыть свои истинные эмоции, поэтому может выглядеть довольно замкнутым.

Тимофей не склонен заводить большое количество друзей. В большой шумной компании он обычно выбирает для себя какую-либо роль и вливается в общее настроение. Настоящим его можно увидеть только среди узкого круга близких людей. В то же время Тимофей редко показывает свою раздражительность и недовольство. Об этих его качествах знает чаще всего только жена. Тимофей всегда движется к реализации своих планов.

Самолюбие Тимофея скрыто в глубинах его личности. Это объясняется его воспитанием и укладом жизни. При определённых обстоятельствах он бывает злопамятен. В тоже время склад характера Тимофея позволяет ему достаточно спокойно реагировать на агрессию. Скорее всего, он не покажет своё недовольство сразу при ссоре, а затаит негатив. Его близкие люди могут пострадать от этого, потому что он будет высказывать всё им. В коллективе Тимофей общается со всеми одинаково, никого не выделяя. Завоевать его доверие можно душевными разговорами. Только среди друзей Тимофей по-настоящему способен раскрыться. В нём проявляются такие скрытые качества, которые ранее были незаметны малознакомым для него людям.

Поздравления

Тимофей, Тимоха,

Все не так уж плохо!

Все, поверь мне, классно,

Здорово, прекрасно!

 

Тимофей, Тимоша,

Ты такой хороший.

Крепко поздравляю,

Радости желаю!

От души тебя поздравим,

Наш любимый Тимофей,

Дружно мы тебе желаем

Новых веяний, идей!

 

Ты отличный, сильный парень,

Смелость льется через край,

Пусть придет к тебе удача,

Ты желанье загадай.

Именины (День Ангела) Вероники: значение имени и СМС поздравление

Поздравляем Тимофея,

Пусть тебе встретиться фея,

Все желания исполнит,

Жизнь твою добром наполнит.

 

Желаем мы любви и счастья,

Пусть мимо все идут ненастья,

Пусть неприятности проходят,

Удача и тепло приходят.

Тимофей — «почитающий бога»,

Пусть же он помогает во всем,

И становится жизни дорога

Лишь удачней, светлей с каждый днем!

 

Пусть к тебе в гости ходит веселье,

Да и счастье стучится в окно,

Будет радостным лишь настроенье,

А успехи — как будто в кино!

У тебя много планов, Тимоша,

Ты амбиций отнюдь не лишен,

Ты идешь к своим целям, но все же

Возникает преград миллион.

 

Пусть помехи исчезнут, и к счастью

Зашагаешь намного быстрей,

Поддаваться не стоит ненастью,

Я желаю лишь солнечных дней!

Тимофей любопытен, исполнителен,

Он тщеславен и чувствителен,

Бескорыстен, любит развлечения,

Ему подвластны многие умения.

 

Требователен и душой силен,

Быстротой реакции наделен,

Честен, упрям и открыт.

Жизнь Тимофея кипит!

 

Желаем тебе только добрых путей,

Гордится жизнью удачной своей,

Быть сильным и не сдаваться,

В любви, радости, счастье купаться!

Тебе желаю, Тимофей,

Везенья самого большого

И самых преданных друзей,

Чтоб понимали с полуслова.

 

Чтобы достаток в руки тек

Бескрайним денежным потоком,

Всегда был полным кошелек,

И счастье прижилось под боком!

Тимофейчик, Тимофей

Это — главный котофей.

Любит ласку и внимание

Отвечает пониманием.

 

Он спокоен как скала,

Нипочем ему года.

Друг надежный, волевой.

Женщин окружен толпой.

Пожелания прими

Поскорее от друзей.

Поздравляем тебя, славный,

Наш прекрасный Тимофей.

 

Мы желаем быть счастливым,

Как бы жизнь не била.

Чтоб волной из бури бед

Ловко выносило.

 

Стоек будь, всегда здоров,

Мужество пусть будет.

Неудач всех полоса

Пусть тебя минует.

Именины (День Ангела) Фомы: значение имени и поздравления

Разлюбезный Тимофей,

Не стесняйся, не робей,

Отрывайся, развлекайся,

Жизнью вдоволь наслаждайся!

 

Будь все время на коне

И на радостной волне,

Мы тебе желаем, Тима,

Чтоб любовь была взаимной!

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