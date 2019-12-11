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Кабмин отменил скороговорки о лицензии компаний в рекламе

Кабмин отменил скороговорки о лицензии компаний в рекламе
15:03 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Фейсбук

Новости Украины:Кабмин отменил с 2020г обязательство зачитывать номер лицензий в радиорекламе банков, страховщиков и стройкомпаний.

Кабинет министров Украины отменил обязательство зачитывать номер лицензий и других данных в радиорекламе для банков, страховых и строительных компаний, а также для других групп, начиная с 2020 года, сообщил министр Кабмина Дмитрий Дубилет.

"Во-первых, эта отмена не значит, что компании без лицензии смогут рекламироваться. Норма, которая обязывает площадки проверять лицензию, остаются. Во-вторых, эта норма, может, и имела смысл 20 лет назад, но сейчас, в эпоху Гугла, совсем устарела", – написал министр в Телеграм-канале в среду.

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Напомним, правительство планирует отменить книгу учета для физлиц-предпринимателей, которые не платят НДС.

Кроме того, правительство планирует запустить возможность для граждан общаться с госорганами через мессенджеры.

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Лицензия, Дмитрий Дубилет, Радиореклама.
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