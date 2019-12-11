Языковые рекомендации "Венецианки": Ткаченко просит подготовить предложения

Новости Украины:Ткаченко просит Минкультуры подготовить предложения по рекомендациям Венецианской комиссии по закону о госязыке.

Глава парламентского комитета по вопросам гуманитарной и информационной политики Александр Ткаченко (фракция "Слуга народа") попросил руководство Министерства культуры, молодости и спорта, главу подкомитета подготовить предложения по рекомендациям Комиссии за демократию через право Совета Европы (Венецианская комиссия) о законе Украины о государственном языке.

"Господин Максимчук (первый заместитель министра культуры Анатолий Максимчук - Ред), Бородянский (министр культуры Владимир Бородянский - Ред) прошу предоставить на следующей неделе ваши идеи относительно этих предложений, если надо, мы соберём рабочую встречу по этому вопросу, обсудить, каким образом надо реагировать, если надо, поговорить с членами Венецианской комиссии и спросить у них, что они имели в виду", - сказал Ткаченко на заседании комитета в среду в Киеве.

Он также попросил подготовить свои предложения по данному вопросу уполномоченную по защите государственного языка Татьяну Монахову и руководителя подкомитета по вопросам информполитики гуманитарного комитета Рады Никиту Потураева (фракция "Слуга народа").

Как сообщалось, основным выводом нового мнения, принятого в пятницу, 6 декабря, Венецианской комиссией, является то, что власти Украины должны добиваться баланса в языковой политике для того, чтобы языковая проблема не стала источником межэтнической напряженности в Украине. Этого до сих пор не сделано, в том числе и в недавнем законе о государственном языке.

В ВК признают, что языковая политика "является чрезвычайно сложной, деликатной и политизированной проблемой в Украине, особенно в контексте продолжающегося конфликта с Россией".

В то же время, ВК, в частности, "особо рекомендует" пересмотреть положения закона, предусматривающие "дифференцированное обращение с языками коренных народов, языками национальных меньшинств, которые являются официальными языками ЕС, и языками национальных меньшинств, которые не являются официальными языками ЕС". "Любое различие между обращением с этими языками должно основываться на объективном и разумном обосновании, чего пока нет", - подчеркивается в выводах.

В качестве примера эксперты ВК указывают, что переходный период реализации положений закона об образовании, который был "подвержен резкой критике", был продлен с 1 сентября 2020 года по 1 сентября 2023 года "только для учащихся, чей родной язык является языком ЕС, а не для тех, кто владеет другими родными языками, включая русский". "Комиссия рекомендует продлить этот срок для всех национальных меньшинств и коренных народов", - говорится в документе.