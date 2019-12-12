У кого сегодня день ангела: значение имени и трогательные поздравления

Новости Украины:Имя Даниил буквально переводится как "судья мой Бог", "Бог мой судья", "Бог есть судья".

Имя Даниил библейского происхождения. Это имя носил пророк Даниил, который является единственным носителем этого имени в Библии. Формы имени - Данил и Данила - также стали независимыми именами, хотя изначально были ласковыми обращениями.

Исходное древнееврейское имя Даниэль – двухосновное: "дан" (судья) и "эль" или "эель" (Бог); поэтому и допускается множественность трактовок. Чаще всего имя переводят как "судья", "справедливый человек", "Божий суд". Среди мусульман имя может звучать как Данияль, Даниял, Даньял, Данис.

Женская форма имени Даниил – Даниэлла, Даниэла, употребляется преимущественно в Европе. Уменьшительно-ласкательное обращение к обладательницам этих имен Дана также является самостоятельным именем.

Для имени Даниил указаны православные именины. Католические именины - у имени Даниэль.

Обладатель имени Даниил – это порядочный человек с прекрасной интуицией, всегда располагающий к общению. Он никогда не проявляет сильных эмоций, ведёт себя достаточно спокойно. Он не склонен к спешке в делах. Всё делает неторопливо и рассудительно. Даже при непростых жизненных обстоятельствах, он сумеет сохранить позитивный настрой.

Даниил добр, умён и трудолюбив. На первый взгляд он может показаться незаметным в коллективе. Но его положительные черты и мощный заряд энергии быстро выделяют его среди остальных. Для Даниила очень важны семейные связи. Все значимые события в жизни и праздники обладатель этого имени всегда старается проводить среди родных. Он очень любит свой дом. Всегда помогает жене по хозяйству. С радостью принимает гостей. За спокойствием Даниила не каждая женщина способна разглядеть в нём настоящий мужской стержень.

Даниил не переносит лжи. Видя, что его пытаются обмануть, способен вспылить. Но, несмотря на это, быстро отходит. Обладатель этого имени живёт в своём собственном мире. Он пользуется уважением в обществе. Кроме того, он обладает исключительной интуицией, на которую всегда может положиться. Единственное, чего не достаёт Даниилу, любознательность. Он прекрасный аналитик, обладающим не плохим воображением.

Даниил достаточно нравственный человек. В нём нередко проявляется щепетильность, которая бывает не уместна. У Даниила повышенная утомляемость. Отпуск такому человеку лучше проводить на морском побережье. Именно так

У Даниила повышенная утомляемость. Отпуск такому человеку лучше проводить на морском побережье. Именно так он сможет отдохнуть как морально, так и физически.

В отношения с противоположенным полом Даниил вступает только по любви. Без чувств ему будет не интересна совместная жизнь со своей избранницей. Часто случается так, что обладатель этого имени дважды вступает в брак. В первых семейных отношениях у него обычно неудачный опыт. Несмотря на ссоры с первой супругой, Даниил испытывает очень трепетные чувства к своим детям. Такой человек любит проводить своё свободное время на природе. Ему нравится рыбалка и охота. Даниил всегда старается поддерживать себя в хорошей физической форме. Любит играть в теннис, футбол и неплохо танцует.

Даниил может проявлять себя в различных областях. Из него получится хороший исследователь или авиаконструктор. Проявляет таланты в строительном деле, прекрасно водит машину. Даниил хороший предприниматель. Для него очень важна работа. В жизни он отдаёт ей приоритетное значение. Он увлечённо погружен в свой труд. При решении различных вопросов способен к импровизации.

Поздравления

Даниил, с Днем ангела тебя!

С праздником хорошим поздравляю,

Ведь про именины забывать нельзя,

Я же от себя тебе желаю:

Чистого неба и солнечных дней,

Добрых, отзывчивых, верных друзей,

В доме — достатка, уюта всегда,

Пусть в двери его не стучится беда.

Здоровья, успеха, улыбки в глазах,

Веры, надежды, удачи в делах,

В семье — пониманья, тепла и любви.

Пусть юности пламя не гаснет в крови!

С Днем Ангела! Нежнее облаков

Спустился с неба добрый, теплый праздник.

С Днем Ангела, Даниил, твой дом

Всегда пусть будет тепел, будет счастлив!

Спокоен, незлопамятен, неспешен —

Ты, Даниил, во многом стал примером.

Пускай твой путь становится успешней,

И в счастье лишь пускай не будет меры!

В именины Даниилу

Только лучшие слова.

Пусть на все хватает силы,

Все чтоб в жизни успевал.

Будь любимым и счастливым,

Радуй близких теплотой.

И всегда живи красиво,

С полной радости душой!

С Днём ангела тебя, Данила,

Пусть ветер грусть твою разгонит,

И свет мечты, что так манила,

В твоих окажется ладонях.

Распахнуты пусть будут двери,

Удача ждёт тебя повсюду,

Успех, который не измерить,

Союзником пусть верным будет.

Тебе желаю, Даниил,

Как можно чаще улыбаться,

Чтоб было в жизни много сил,

И никогда не волноваться.

И именины провести

Желаю весело и классно,

Скорее счастья обрести,

И не грусти, прошу, напрасно!

Я от души хочу сказать,

Что счастья я тебе желаю,

И в именины — процветать,

Проблем и горестей не зная,

Пускай везение придет,

И, Даниил, пусть будет счастье!

Пускай всегда тебе везет!

Любви тебе, добра и страсти!

Даниил, сегодня счастья

Я желаю всей душой.

Друг ты верный, настоящий,

И сегодня праздник твой.

Я удачи пожелаю,

И любви тебе большой,

Чтобы жил ты, процветая,

Вечно радуясь душой!