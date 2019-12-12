"Есть подверсия": Аваков рассказал о состоянии расследования дела Шеремета

Новости Украины:Аваков рассказал, что есть еще подверсии убийства Шеремета, среди которых и изобличение режима в "соседней державе".

У следствия есть подверсии мотива убийства журналиста Павла Шеремета, среди которых и его материалы по изобличению нынешнего режима в Российской Федерации, отмечает министр внутренних дел Украины Арсен Аваков.

"У этой версии есть несколько подверсий, как сказал начальник следствия. Например, Шеремет писал книгу вместе с Немцовым (оппозиционный российский политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы – ред.), Шеремет издавал несколько материалов, которые изобличали соответствующий нынешней режим в соседней державе. Поэтому это тоже может быть версией, и это тоже рассматривается", - сказал он на брифинге в четверг о задержании подозреваемых в совершении убийства Шеремета, отвечая на вопрос журналистов о "российском следе" в этом преступлении.

Заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль указал, что были названы основные версии, но есть еще ряд подверсий, над которыми следствие сейчас работает. "На данном этапе продолжаются активные следствия действия. Если будет дополнительная информация, мы обязательно о ней сообщим", - отметил он.

Оппозиционный российский политик Борис Немцов был убит 27 февраля 2015 года в центре Москвы.

Утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. В их числе - военная медсестра Яна Дугарь, волонтер Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО.

Заместитель главы Национальной полиции, начальник криминальной полиции Евгений Коваль заявил, что основным мотивом убийства Шеремета стала попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.