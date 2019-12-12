Нацполиции удалось выделить лиц, которые объективно подозреваются в убийстве Шеремета

Новости Украины:По словам замглавы Нацполиции, Дугарь, Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко обоснованно подозреваются в причастности к убийству Шеремета.

Военная медсестра Яна Дугарь, волонтер и детский врач Юлия Кузьменко, музыкант и ветеран АТО Андрей Антоненко и супруги Владислав и Инна Грищенко, также участники АТО, обоснованно подозреваются в причастности к убийству журналиста Павла Шеремета в 2016 году, заявил заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль.

"Проведенными следственно-розыскными мероприятиями и дальнейшим документированием членов группы удалось четко выделить тех лиц, которые объективно подозреваются нами в исполнении убийства Павла Шеремета. Это Яна Дугарь, Юлия Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко", - сказал Коваль на брифинге по расследованию убийства журналиста Павла Шеремета в четверг в Киеве.

В ходе брифинга были обнародованы разговоры исполнителей убийства Шеремета, демонстрирующие связи между ними в этом деле, а также обеспокоенность после того, как один из причастных Иван Вакуленко был вызван на допрос в качестве свидетеля по делу Шеремета, а потом совершил самоубийство.

Следствие вышло на этих людей в ходе расследования других уголовных дел, совершенных с использованием взрывчатки. В 2015 году в Херсонской области произошло два взрыва с повреждением линий электропередач в Херсонской области, была установлена связь Антоненко и Кузьменко. Впоследствии, в 2018 году, супруги Грищенко готовили покушение на бизнесмена с применением взрывчатки, которая была использована и в убийстве Шеремета.

Как сообщалось, утром 20 июля 2016 года в центре Киева была подорвана машина руководителя интернет-издания "Украинская правда" Алены Притулы, в которой находился Шеремет. Журналист погиб на месте вскоре после взрыва.

12 декабря 2019 года полиция провела ряд обысков и сообщила о подозрении ряду фигурантов дела. Позже на брифинге по расследованию убийства Шеремета заместитель главы Национальной полиции - начальник криминальной полиции Евгений Коваль сообщил, что Дугарь, Кузьменко, Антоненко и супруги Грищенко обоснованно подозреваются в причастности к преступлению.

В МВД позже уточнили, что подозрение в убийстве Шеремета выдвинуто Дугарь, Кузьменко и Антоненко, они задержаны, а супруги Грищенко находятся под стражей по делу о покушении на бизнесмена в Ивано-Франковской области и подозрение в убийстве Шеремета им пока не предъявлялось.

Основным мотивом убийства Шеремета была попытка дестабилизировать социально-политическую ситуацию в стране.