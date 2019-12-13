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"Коррупции станет значительно меньше": Гончарук презентовал электронный кабинет застройщика

"Коррупции станет значительно меньше": Гончарук презентовал электронный кабинет застройщика
11:42 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: Кабмин

Новости Украины:Алексей Гончарук уверен, что е-кабинет поможет снизить коррупцию, а в дальнейшем и вовсе ее победить.

Кабинет министров Украины презентовал услугу электронный кабинет застройщика (e-dabi.gov.ua), который на первом этапе запуска будет доступен для строительных объектов с классом последствий СС1 (незначительный).

Как отметил на презентации премьер-министр Алексей Гончарук, запуск такой услуги будет значительным ударом по коррупции.

"Коррупции станет значительно меньше, а со временем она должна исчезнуть в сфере строительства как явление", - заявил он.

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Глава правительства также отметил, что около 80% возводимых объектов имеют именно такой класс последствий. Поэтому на первом этапе запуска ожидается положительный эффект для максимального числа застройщиков.

"Это наименее рискованные объекты, но их часть значительная. То есть, большая часть людей это почувствует", - сказал он.

Запуск кабинета для других классов последствий премьер ожидает в течение двух месяцев.

Министр развития громад и территорий Алена Бабак добавила, что услуга станет доступной с 24 декабря.

Напомним, Верховная Рада приняла во втором чтении и в целом законопроект "О внесении изменений в некоторые законодательные акты относительно усовершенствования порядка предоставления административных услуг в сфере строительства и создания Единой государственной электронной системы в сфере строительства" (№1081).

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Кабмин, Алексей Гончарук, Кабинет застройщика.
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