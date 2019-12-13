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"Выламали дверь": квартиру Мухарского обыскал спецназ (Видео)

"Выламали дверь": квартиру Мухарского обыскал спецназ (Видео)
14:41 Сегодня Телеграф Украинская правда Фото: Facebook

Новости Украины:Шоумен Мухарский заявил, что в его киевской квартире ночью были обыски.

Украинский актер и шоумен Антин Мухарский заявил, что в его киевской квартире ночью прошли обыски.

Об этом он написал на своей Facebook-странице.

"Сегодня ночью спецназ выломал дверь в моей квартире на Подоле, где живут арендаторы. Обыск длился 5 часов!!! Подробности позже", - сообщил шоумен.

Позже Мухарский обнародовал видео, в котором подробно рассказал о случившемся.

Как известно Мухарский выехал из Украины в феврале 2018 года. Пока не известно, связаны ли эти обыски с серией обысков по делу убийства Павла Шеремета.

12 декабря правоохранители сообщили, что подозревают в деле Шеремета по меньшей мере пять человек: медсестру одного из парашютно-десантных батальонов Яну Дугарь, врача и волонтера Юлию Кузьменко ("Лису"), музыканта и добровольца Андрея Антоненко, добровольцев Владислава и Инну Грищенко ("Бучу" и "Пуму").

По версии правоохранителей, закладывала взрывчатку под авто Шеремета Кузьменко, а помогал ей Антоненко.

Убийство Шеремета: суд избирает меру пресечения задержанным (Видео)

У Кузьменко и других фигурантов прошли обыски. Антоненко будут выбирать меру пресечения в пятницу 13 декабря.

Народный депутат и ветеран Яна Зинкевич опубликовала справку, что Яна Дугарь на момент убийства Шеремета находилась в зоне проведения антитеррористической операции.

Следствие считает основным мотивом убийства журналиста Шеремета дестабилизацию социально-политической ситуации в стране.

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Шоумен, Антин Мухарский, Обыски, Украинский шоумен.
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