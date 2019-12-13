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Убийство Шеремета: суд избирает меру пресечения задержанным (Видео)

Убийство Шеремета: суд избирает меру пресечения задержанным (Видео)
13:52 Сегодня Телеграф Фото: rbc.ua

Новости Украины:Начался суд про избранию меры пресечения Дугарь, подозреваемой в деле убийства Шеремета

 Судебное заседание по избранию меры пресечения военной медсестре Яне Дугарь, которой выдвинуто подозрение в деле об убийстве журналиста Павла Шеремета в 2016 году, началось в Печерском районном суде Киева.

Заседание проходит в открытом режиме. На этом настаивала как сама подозреваемая, так и ее защита, сославшись на частичное раскрытие материалов следствия днем ранее и общественный резонанс дела. Прокуроры предлагали сделать заседание закрытым, однако судья отклонил их ходатайство.

В зале присутствует народный депутат VIII созыва Оксана Корчинская.

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Согласно тексту подозрения, который предъявят Юлии Кузьменко, организатором группы был Андрей Антоненко, который в дальнейшем привлек ее и Яну Дугарь к убийству Шеремета. В документе его также называют причастным к изготовлению устройства, Дугарь вела разведку места преступления, а Кузьменко прикрепила взрывное устройство к авто Шеремета.

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Напомним, 20 июля 2016 года в 07:45 в центре Киева был взорван автомобиль руководителя издания "Украинская правда" Алены Притулы, в котором находился Шеремет. Он скончался в карете скорой помощи.

В убийстве журналиста Павла Шеремета подозреваются: медсестра Яна Дугарь, врач и волонтер Юлия Кузьменко, музыкант Андрей Антоненко и супруги Инна и Владислав Грищенко, которые были задержаны 12 декабря.

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Полиция, МВД, Арсен Аваков, Павел Шеремет, Дело Шеремета, Убийство Павла Шеремета, Яна Дугарь.
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