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Пожизненные стипендии: президент отметил вклад педагогов в образование

Пожизненные стипендии: президент отметил вклад педагогов в образование
08:15 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский назначил пожизненные стипендии шести деятелям образования.

Президент подписал указ о назначении пожизненных государственных стипендий шестерым выдающимся деятелям образования.

Указ №907/2019 обнародован на сайте главы государства.

"Постановляю: назначить пожизненные государственные стипендии выдающимся деятелям образования, достигшим семидесятилетнего возраста", - говорится в документе.

Пожизненные государственные стипендии назначены:

  • кандидату физико-математических наук, профессору, отличнику народного образования Украины Людмиле Белоусовой;

  • заслуженному учителю Украинской ССР Юрию Глушко;

  • доктору исторических наук, профессору, заслуженному работнику народного образования Украины Сергею Клапчуку;

  • кандидату географических наук, доценту, отличнику образования Украины Эдуарду Палиенко;

  • доктору технических наук, профессору, заслуженному работнику образования Украины Михаилу Рыщенко;

  • заслуженному работнику народного образования Украины Павлу Сосюрченко.

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Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский выдал распоряжение о назначении глав Широковской и Юрьевской РГА в Днепропетровской области, а также Яворовской и Жидачевской райгосадминистраций в Львовской области.

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Стипендия, Указ, Указ президента, Владимир Зеленский.
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