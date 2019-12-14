Пожизненные стипендии: президент отметил вклад педагогов в образование

Президент подписал указ о назначении пожизненных государственных стипендий шестерым выдающимся деятелям образования.
Указ №907/2019 обнародован на сайте главы государства.
"Постановляю: назначить пожизненные государственные стипендии выдающимся деятелям образования, достигшим семидесятилетнего возраста", - говорится в документе.
Пожизненные государственные стипендии назначены:
кандидату физико-математических наук, профессору, отличнику народного образования Украины Людмиле Белоусовой;
заслуженному учителю Украинской ССР Юрию Глушко;
доктору исторических наук, профессору, заслуженному работнику народного образования Украины Сергею Клапчуку;
кандидату географических наук, доценту, отличнику образования Украины Эдуарду Палиенко;
доктору технических наук, профессору, заслуженному работнику образования Украины Михаилу Рыщенко;
заслуженному работнику народного образования Украины Павлу Сосюрченко.
Напомним, вчера президент Украины Владимир Зеленский выдал распоряжение о назначении глав Широковской и Юрьевской РГА в Днепропетровской области, а также Яворовской и Жидачевской райгосадминистраций в Львовской области.