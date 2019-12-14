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Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря

Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря

Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря
10:31 Сегодня Телеграф Фото: pixabay.com

Новости Украины:Завтра, 15 декабря, наиболее эффективными считаются обряды от бессонницы у деток.

15 декабря Православная церковь чтит память пророка Аввакума, восьмого из двенадцати малых пророков. Фактов из его жизни осталось очень мало. Происходил он из рода Симеона. Жил и пророчествовал примерно в VII век до н. э.

Аввакум смог предсказать разрушение храма Иерусалимского, Вавилонский плен и возвращение на Родину иудеев. Во время военных действий с вавилонянами пророк уехал в Аравию, где с ним произошло настоящее чудо. Когда он нёс обед жнецам, на его пути повстречался ангел Господень, которой в одно мгновение перенес мужчину силою своего духа в Вавилон, где в темнице находился пророк Даниил. Так Аввакум смог накормить пищей, предназначавшейся для жнецов, гонимого пророка.

По окончанию войны с вавилонянами Аввакум вернулся в родной город и жил там до глубокой старости. При царствовании Феодосия Младшего в Константинополе (в V веке до н. э) были открыты мощи святого пророка.

Обычаи и традиции дня

В этот день матери отгоняли от своих детей крикас-ночниц – невидимых крикливых существ, вызывающих детский недуг, который сопровождался сильной раздражительностью и плаксивостью.

Такую крикасу можно заговорить, выкурить или передать. Но сначала необходимо определить причину её происхождения:

  • испуг;

  • дурной ветер;

  • сглаз.

Чтобы избавить малыша от болезни, его рано утром брали на руки и читали специальный заговор. После такого ритуала ребёнок спокойно засыпал и больше не плакал по ночам. Ещё читали заговор на воду, которой умывали кроху и надевали на него новую рубашку.

В некоторых селениях на Наума (14 декабря) молились о том, чтобы детям учеба давалась, а с Аввакума отправляли их в школу. В остальном этот зимний день ничем не отличался от остальных. Крестьяне были заняты повседневными делами. Девушки готовились к Святкам, по вечером собирались вместе и устраивали посиделки, во время которых занимались рукоделием и разговаривали.

Днём молодежь каталась на санях, строила крепости из снега. Для катания с горок делали ледянки: сбивали вместе две доски, обливали их водой и оставляли на морозе. Ледянки были намного прочнее и надёжнее обычных досок. Иногда, чтобы смогло покататься сразу несколько человек, брали деревянное корыто.

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Праздник, Обычаи, Традиции, Приметы, Какой завтра праздник, Праздник 15 декабря, День пророка Аввакума.
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