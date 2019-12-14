Скачать
Суббота, 14.12.2019
Президент Украины уважил ликвидаторов Чернобыльской АЭС
Президент Украины уважил ликвидаторов Чернобыльской АЭС
Сегодня - День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС
Сегодня - День чествования участников ликвидации Чернобыльской трагедии
Теренс Кроуфорд - Егидиус Каваляускас: анонс чемпионского боя (Видео)
Теренс Кроуфорд - Егидиус Каваляускас: анонс чемпионского боя (Видео)
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря
Какой завтра праздник: обычаи, традиции 15 декабря

Президент Украины уважил ликвидаторов Чернобыльской АЭС

Президент Украины уважил ликвидаторов Чернобыльской АЭС
10:24 Сегодня Телеграф Фото: president.gov.ua

Новости Украины:Владимир Зеленский почтил минутой молчания память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС.

Президент Украины Владимир Зеленский сегодня, 14 декабря, почтил память ликвидаторов аварии на Чернобыльской АЭС, сообщает пресс-служба главы Украинского государства.

"В День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС президент Украины Владимир Зеленский возложил цветы к памятному знаку "Воинам Чернобыля" и мемориальному кургану "Героям Чернобыля", - говорится в сообщении.

Также глава государства и участники церемонии почтили память погибших ликвидаторов минутой молчания.

Вместе с президентом в мероприятии приняли участие председатель Верховной Рады Дмитрий Разумков и премьер-министр Украины Алексей Гончарук.

Пожизненные стипендии: президент отметил вклад педагогов в образование

Как сообщалось, 14 декабря в Украине День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.

День установлен в Украине согласно указу президента от 10 ноября 2006 года в память о завершении 14 декабря 1986 года строительства саркофага над четвертым разрушенным энергоблоком ЧАЭС.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

ЧАЭС, Чернобыль, Чернобыльская АЭС, Владимир Зеленский, День чествования участников ликвидации последствий аварии на Чернобыльской АЭС.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 Незавидный "интерьер" жителей Северной Кореи: реальные фото
02 Планета все еще полна загадок: 25 видов живых существ, открытых в этом году
03 Долой таблетки: продукты, которые способны заменить лекарства
04 Президент Украины назначил четырех глав районов в двух областях
05 Весь епископат ПЦУ соберется на первый Архиерейский собор
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Гончарук рад победе Джонсона на парламентских выборах в Британии
Гончарук рад победе Джонсона на выборах в Британии
Украинский военный получил боевую травму на фронте
Украинский военный получил боевую травму на фронте
Дождливо и сыро: в Украине задержится &quot;ноябрьская&quot; погода
В Украине задержится "ноябрьская" погода
В Сети появилась рождественская открытка семьи Уэст (Фото)
В Сети появилась рождественская открытка семьи Уэст (Фото)
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь