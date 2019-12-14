Вступил в силу закон об отмене госмонополии на производство спирта

Новости Украины:Несмотря на то, что закон вступил в силу, действовать он начнет только с июля 2020 года.

Сегодня, 14 декабря, в Украине вступил в силу закон об отмене государственной монополии на производство спирта. Но несмотря на это, действовать он начнет только с июля 2020 года.

Данный закон предполагает, что все субъекты хозяйственной деятельности, вне зависимости от их формы, имеют право производить этиловый спирт, если конечно у них есть соответствующая лицензия.

Текст закона был принят Верховной Радой 3 декабря, после чего он отправился на подпись президенту Украины. 11 декабря закон вернулся в стены парламента с подписью Владимира Зеленского. Вчера, 13 декабря, он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины".

Согласно документу, лицензию могут получить те предприятия, у которых производство находится под круглосуточным видеонаблюдением. В случае его отсутствия или отключения, у предприятия лицензию могут отозвать или вовсе отобрать.

Так же документ разрешает субъектам любой формы экспортировать спирт, но только в том случаи, если имеется лицензия. А вот импортировать спирт, до 1 января 2024 года, смогут только госпредприятия, которые будут уполномочены на это Кабинетом министров.

При этом с 1 июля 2021 года разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта.

Напомним, Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта.