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Вступил в силу закон об отмене госмонополии на производство спирта

Вступил в силу закон об отмене госмонополии на производство спирта
13:31 Сегодня Телеграф Фото: Твиттер

Новости Украины:Несмотря на то, что закон вступил в силу, действовать он начнет только с июля 2020 года.

Сегодня, 14 декабря, в Украине вступил в силу закон об отмене государственной монополии на производство спирта. Но несмотря на это, действовать он начнет только с июля 2020 года. 

Данный закон предполагает, что все субъекты хозяйственной деятельности, вне зависимости от их формы, имеют право производить этиловый спирт, если конечно у них есть соответствующая лицензия. 

Текст закона был принят Верховной Радой 3 декабря, после чего он отправился на подпись президенту Украины. 11 декабря закон вернулся в стены парламента с подписью Владимира Зеленского. Вчера, 13 декабря, он был опубликован в парламентской газете "Голос Украины". 

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Согласно документу, лицензию могут получить те предприятия, у которых производство находится под круглосуточным видеонаблюдением. В случае его отсутствия или отключения, у предприятия лицензию могут отозвать или вовсе отобрать. 

Так же документ разрешает субъектам любой формы экспортировать спирт, но только в том случаи, если имеется лицензия. А вот импортировать спирт, до 1 января 2024 года, смогут только госпредприятия, которые будут уполномочены на это Кабинетом министров. 

При этом с 1 июля 2021 года разрешается ввод в эксплуатацию и выдача разрешений на строительство новых предприятий по производству спирта.

Напомним, Зеленский подписал закон об отмене госмонополии на производство спирта. 

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Верховная Рада, Закон, Спирт, Монополия на спирт.
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