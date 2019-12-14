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Украинцы обошли эстонцев по количеству работников в Финляндии

Украинцы обошли эстонцев по количеству работников в Финляндии
19:45 Сегодня Телеграф Европейская правда Фото: pixabay.com

Новости Украины:Украина опередила Эстонию по количеству иностранных работников в Финляндии.

Большинство иностранной рабочей силы прибывает в Финляндию из Украины. По данным Иммиграционной службы, за последние два года работники из Украины обошли эстонцев, которые долгое время занимали первую позицию.

Об этом сообщает "Европейская правда" со ссылкой на Yle.

В прошлом году из Украины официально наняли на работу более 1800 человек, а из Эстонии - всего около 1200.

Точное количество работников из Украины установить трудно. Кроме данных Иммиграционной службы, ведущей учет иностранных работников, нанимаемых непосредственно финскими предприятиями, есть еще так называемые арендные работники.

Они являются сотрудниками украинских или эстонских фирм, которые направляют их на работу в компанию финского заказчика на определенный срок.

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Напомним, в Финляндии сохраняется дефицит рабочей силы в ряде сфер. В связи с этим политики обсуждают упрощение найма работников из-за пределов ЕС.

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Мигранты, Украина, Эстония, Финляндия, Заробитчане.
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