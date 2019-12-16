Весна в декабре: в Украину идет ощутимое потепление, будет солнечно

16 декабря погоду в Украине будет определять теплая, преимущественно сухая воздушная масса, лишь ночью на востоке страны более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.
В понедельник без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м /с.
Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10°, в южной части и на Прикарпатье до 13° тепла. В Киеве - без осадков; температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.
По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 декабря самая высокая температура днем была 11,4 в 2006г., самая низкая ночью -24,5 в 1997г.
Прогноз погоды на 16 декабря, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на понедельник, 16 декабря, в городах Украины:
17 декабря в Украине без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с.
Температура воздуха ночью 0-5° тепла; днём 6-11°, в западных областях и на крайнем юге страны местами 12-16°.
В Киеве 17 декабря без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5° тепла, днём 7-9°.
Прогноз погоды на 17 декабря, фото: meteo.gov.ua
18 декабря в Украине облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, в западных областях и на крайнем юге страны местами 12-16°.
В столице и Киевском регионе облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м /с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.
Прогноз погоды на 18 декабря, фото: meteo.gov.ua
19-20 декабря в Украине без осадков, лишь днем 20 января в западных и северных областях местами небольшой дождь. Температура ночью 0-5° тепла, 20 декабря, кроме запада и юга страны, от 2° тепла до 3° мороза; днем 19 декабря 5-11° тепла, 20 декабря 2-8° тепла, на Закарпатье и юге Оде
В Киеве и Киевской области 19- 20 декабря без осадков, лишь днем 20 декабря местами небольшой дождь. Температура 19 декабря ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла, 20 декабря ночью около 0°, днем 2-7° тепла.
Прогноз погоды на 19 декабря, фото: meteo.gov.ua
Прогноз погоды на 20 декабря, фото: meteo.gov.ua
Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество.
В конце декабря в Украину придут морозы, на Новый год будет холодно. По его прогнозу, снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 градусов ночью.
На православное Рождество столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.