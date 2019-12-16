Весна в декабре: в Украину идет ощутимое потепление, будет солнечно

Новости Украины:Погода в Украине в понедельник, 16 декабря, будет солнечной с умеренной облачность во всех регионах.

16 декабря погоду в Украине будет определять теплая, преимущественно сухая воздушная масса, лишь ночью на востоке страны более влажный воздух, сообщает Укргидрометцентр.

В понедельник без осадков, лишь ночью в восточных областях небольшой дождь. Ветер юго-западный, западный, 7-12 м/с, в Карпатах местами порывы 15-20 м /с.

Температура ночью от 1° мороза до 4° тепла, днем 5-10°, в южной части и на Прикарпатье до 13° тепла. В Киеве - без осадков; температура ночью 1-3° тепла, днем 7-9°.

По данным Центральной геофизической обсерватории в Киеве 16 декабря самая высокая температура днем была 11,4 в 2006г., самая низкая ночью -24,5 в 1997г.

Прогноз погоды на 16 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на понедельник, 16 декабря, в городах Украины:

Ужгород – +7...+9

Львов – +9...+11

Ивано-Франковск – +10...+12

Тернополь – +8...+10

Черновцы – +10...+12

Хмельницкий – +8...+10

Луцк – +8...+10

Ровно – +8...+10

Житомир – +7...+9

Винница – +6...+8

Одесса – +9...+11

Николаев – +10...+12

Херсон – +9...+11

Симферополь – +10...+12

Кропивницкий – +6...+8

Черкассы – +6...+8

Чернигов – +6...+8

Сумы – +5...+7

Полтава – +5...+7

Днепр – +6...+8

Запорожье – +6...+8

Донецк – +5...+7

Луганск – +5...+7

Харьков – +5...+7

Киев – +7...+9

17 декабря в Украине без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с.

Температура воздуха ночью 0-5° тепла; днём 6-11°, в западных областях и на крайнем юге страны местами 12-16°.

В Киеве 17 декабря без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура воздуха ночью 3-5° тепла, днём 7-9°.

Прогноз погоды на 17 декабря, фото: meteo.gov.ua

18 декабря в Украине облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м/с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°, в западных областях и на крайнем юге страны местами 12-16°.

В столице и Киевском регионе облачно с прояснениями. Без осадков. Ночью и утром местами туман. Ветер юго-западный и южный, 5-10 м /с. Температура ночью 0-5° тепла, днем 6-11°.

Прогноз погоды на 18 декабря, фото: meteo.gov.ua

19-20 декабря в Украине без осадков, лишь днем 20 января в западных и северных областях местами небольшой дождь. Температура ночью 0-5° тепла, 20 декабря, кроме запада и юга страны, от 2° тепла до 3° мороза; днем 19 декабря 5-11° тепла, 20 декабря 2-8° тепла, на Закарпатье и юге Оде

В Киеве и Киевской области 19- 20 декабря без осадков, лишь днем 20 декабря местами небольшой дождь. Температура 19 декабря ночью 0-5° тепла, днем 6-11° тепла, 20 декабря ночью около 0°, днем 2-7° тепла.

Прогноз погоды на 19 декабря, фото: meteo.gov.ua

Прогноз погоды на 20 декабря, фото: meteo.gov.ua

Напомним, народный синоптик Леонид Горбань рассказал, какой будет погода в Украине на Новый год и Рождество.

В конце декабря в Украину придут морозы, на Новый год будет холодно. По его прогнозу, снегопады ожидаются 28-29 декабря, однако на Новый год осадков не будет. 31 декабря средняя температура воздуха достигнет -3…-4 днем и -4…-5 градусов ночью.

На православное Рождество столбики термометров опустятся еще ниже. В среднем температура воздуха будет -6…-8 днем и -12…-13 ночью.