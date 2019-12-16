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Кабмин ищет нового главу НСЗУ

Кабмин ищет нового главу НСЗУ
12:44 Сегодня Телеграф Фото: Facebook

Новости Украины:Правительство объявило конкурс на должность председателя НСЗ.

С 16 декабря в Украине запущен конкурс на должности главы Национальной службы здоровья.

Текст соответствующего распоряжения обнародовали на сайте Кабинета министров Украины.

Отмечается, что сообразно к второй части статьи 23 закона "о госслужбе" Правительство объявляет с сегодняшнего дня конкурс на главу НСЗУ. Условия проведения конкурса определяются согласно приложению.

Помимо этого, в Кабмине также ищут еще и главу Государственного агенства спорта, председателя Государственной службы по вопросам труда и руководителя Государственного агенства развития молодежи и гражданского общества.

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Напомним, 25 ноября глава Национальной службы здоровья Украины (НСЗУ) Олег Петренко написал заявление увольнении с должности. Причиной своего ухода он назвал разные взгляды и ценности с нынешней командой МОЗ.

Сейчас его обязанности исполняет экс-заместитель НСЗУ Оксана Мовчан.

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Все по теме:

Кабмин, Оксана Мовчан, Олег Петренко, Национальная служба здоровья, НСЗУ.
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