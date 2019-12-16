"Жму руку!": Зеленский поддержал Зозулю

Новости Украины:Зеленский поддержал футболиста Романа Зозулю.

Президент Украины Владимир Зеленский выразил поддержку украинскому футболисту Роману Зозуле в связи с оскорблениями со стороны фанатов во время матча между испанскими командами "Райо Вальекано" и "Альбасете".

"Роман Зозуля, тебя поддерживает не только твоя команда, тебя поддерживает вся Украина! Ты не только классный футболист, ты настоящий патриот, который любит свою страну и помогает нашим военным. Мы с тобой! Жму руку!", - написал Зеленский в Telegram-канале.

Как сообщалось, матч второго дивизиона Испании (Сегунды) между ФК "Райо Вальекано" и "Альбасете" 15 декабря был остановлен после первого тайма в связи с оскорблениями в адрес форварда "Альбасете" украинца Романа Зозули.

Фанаты ФК "Райо Вальекано" в конце первого тайма начали выкрикивать в адрес украинского футболиста "nazi" (нацист). Из-за этого клуб "Альбасете" отказался выходить на второй тайм. Сейчас продолжаются переговоры о продлении матча, о дате встречи сообщат позже.