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"Нам нужен фидбэк от граждан": Монахова анонсировала создание коллегии по языковым вопросам

"Нам нужен фидбэк от граждан": Монахова анонсировала создание коллегии по языковым вопросам
22:11 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Твиттер

Новости Украины:Монахова говорит, что художникам не запретят нецензурную лексику и суржик.

В секретариате уполномоченного по защите государственного языка будет создана общественная коллегия, чтобы вести диалог с обществом в этой сфере.

Об этом в интервью Укринформу сообщила омбудсмен по языковым вопросам Татьяна Монахова.

"При секретариате будет создана общественная коллегия, поскольку нам нужен фидбэк от граждан. Мы будем приглашать к диалогу и активистов по языковым вопросам, людей, которые активно защищают язык, и языковедов, и писателей, всех желающих. Даже если человек работает в супермаркете на кассе, но переживает за судьбу украинского языка, - пусть приходит, выражает свои предложения, мысли, наблюдения. Это должен быть диалог с обществом", - заявила она.

Монахова: Мне хочется прежде всего быть адвокатом "языкового закона"

Монахова объяснила, что уполномоченный по защите государственного языка является новым институтом, и закон предусматривает, что назначенное лицо вступает в полномочия через 6 месяцев.

"Эти полгода отводятся на создание секретариата. За это время нужно собрать команду, функции которой прописаны в законе: мы должны принимать жалобы, рассматривать их, принимать участие в судебных процессах, поэтому у нас должен быть мощный юридический отдел. Мы должны мониторить исполнение закона и его эффективность, будет создан аналитический отдел. Нужно осуществлять лингвистические экспертизы - будет штат квалифицированный лингвистов", - сказала Монахова.

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Уполномоченный также объяснила, как будет реализовываться ее обязанность защищать государственный язык "от публичного унижения или пренебрежения, от умышленного искажения государственного языка в официальных документах и текстах".

"Будет четко прописан алгоритм, критерий того, умышленно ли это сделано, или это искусство. Я бы советовала не паниковать, в конце концов, мы современные люди и понимаем, что в искусстве художнику разрешено все", сказала она.

Она отметила, что в Украине есть плеяда писателей-постмодернистов и поэтов-постмодернистов, которые употребляют суржик и даже инвективную лексику как художественный элемент.

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"Например, если Сергей Жадан пишет стихотворение, и там есть нецензурная лексика, он это делает не для того, чтобы оскорбить или унизить государственный язык. Он художник, он так видит. Но другое дело - если к микрофону выходит человек и начинает утверждать, что украинский язык - это никакой не язык, это диалект какого-то другого языка, он недостоин обслуживать сферы жизни, и подает оценочные суждения, которые оскорбляют украинский язык", - заявила омбудсмен по языковым вопросам.

По ее словам, в каждом случае должна осуществляться лингвистическая экспертиза. "Если это касается искусства - это одна история, а если у кого-то цель оскорбить чувства людей, которые говорят на украинском языке, и государственный язык вообще, то это совершенно другая история, и мы будем принимать все меры, предусмотренные законом", - сказала Монахова.

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Украинский язык, Омбудсмен, Татьяна Монахова.
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