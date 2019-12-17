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"Вечерний квартал" в новом номере "извинился" перед Гонтаревой

"Вечерний квартал" в новом номере "извинился" перед Гонтаревой
07:42 Сегодня Телеграф Укринформ Фото: Фейсбук

Новости Украины:"Вечерний квартал" посвятил очередной номер бывшему руководителю Нацбанка Валерии Гонтаревой.

Студия "Квартал 95" подготовила новый номер, посвященный экс-главе Национального банка Украины Валерии Гонтаревой.

Фрагмент новогоднего выпуска "Квартала" опубликовала в Facebook пресс-секретарь фракции "Слуги народа" Юлия Палийчук.

Она отметила, что "Квартал 95" якобы извинился за Гонтареву.

На самом деле кварталовцы обещают "собрать деньги на карточку Дельта банка и построить Гонтаревой новую дачу вместо сгоревшей". Евгений Кошевой просит её простить "лисого глупця во ім’я сина і отця, пресвята погорілиця".

Напомним: 19 октября была обнародована запись концерта "Квартала", в котором Евгений Кошевой с хором имени Верьовки спел песню "Горіла хата палала, в Лондоні жінка плакала" о сгоревшем доме бывшей главы НБУ Валерии Гонтаревой.

Руководитель хора Веревки извинился перед Гонтаревой (Видео)

После того как ролик вызвал резонанс в соцсетях и СМИ, руководитель хора имени Веревки Коринец рассказал, что хор часто работает по контрактам, а в этот раз "95 Квартал" заплатил им 30 тыс. гривен за выступление. При этом Коринец признал, что знал полный текст песни. Он также заявил, что решение о выступлении принимал он сам, а не коллектив, и что он должен извиниться перед Гонтаревой.

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Нацбанк, Евгений Кошевой, Вечерний Квартал, Валерия Гонтарева.
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