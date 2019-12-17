Скачать
Вторник, 17.12.2019
Депутаты заблокировали президиум Рады: Разумков досрочно закрыл заседание
Депутаты заблокировали президиум Рады: Разумков досрочно закрыл заседание
Законопроект о сокращении депутатов Рады: КСУ дал оценку
Законопроект о сокращении депутатов Рады: КСУ дал оценку
Ломаченко и Усик в пролете: список номинантов BWAA 2019 года
Ломаченко и Усик в пролете: список номинантов BWAA 2019 года
"Звездный путь: Пикар": сериал продлен еще до премьеры
"Звездный путь: Пикар": сериал продлен еще до премьеры

"Елка в смартфоне": Гослесагенство предложило способ узнать происхождение вашей новогодней красавицы

"Елка в смартфоне": Гослесагенство предложило способ узнать происхождение вашей новогодней красавицы
14:46 Сегодня Телеграф УНИАН Фото: pixabay

Новости Украины:Гослесагенство запускает приложение для проверки происхождения новогодней елки.

Государственное агентство лесных ресурсов Украины запустило приложение для смартфона yalynka.info, которое позволит любому гражданину проверить происхождение новогодних елок и получить информацию о поставщике и продукции с помощью данных на бирке елки.

Об этом заявил заместитель генерального директора ГП "Лесохозяйственный инновационно-аналитический центр" Юрий Сотник.

"Для минимизации создания теневого рынка нашим предприятием разработан механизм и запущена система, которая не позволяет формироваться теневому рынку. Суть программного обеспечения в том, что каждый гражданин или организация, находясь в местах реализации новогодних елок, могут отсканировать или ввести номер бирки в программу и получить информацию", - сказал он.

В Миграционной службе готовят внедрение "виртуальных паспортов"

По словам Сотника, если елка была вырублена на специальных новогодних плантациях госпредприятия, то в программе будет информация о поставщике продукции, месте заготовки, о породе и ее качественных характеристиках. Если же в базе приложения нет елки с таким номером, значит она была срублена незаконно, с нанесением вреда природе.

Замгендиректора госпредприятия также отметил, что в этом году будут созданы рейдовые бригады.

"В прошлом году было выявлено около 700 нарушений и составлены админпротоколы за незаконную заготовку свыше тысячи деревьев. С нарушителей были сняты штрафы на сумму свыше 250 тысяч гривен", – отметил он.

Главный элемент праздника: как выбрать новогоднюю елку

Сотник также заявил, что для удобства всех потребителей планируется запустить сервисную службу в виде горячей линии. В случае выявления каких-то нарушений можно будет обратиться на эту телефонную линию или в территориальные органы Гослесагентства и Нацполиции Украины.

Присутствующий на пресс-конференции представитель разработчика системы Владимир Молочко отметил, что Гослесагентство уже подключено к системе электронного учета древесины, поэтому новогодние елки учитываются в системе электронного учета.

"Елки имеют специальную маркировку, пластиковые бирки, ленточки. За счет этого можно узнать всю информацию о ней, убедиться, легально ли она попала на рынок. Компания разработала бесплатное приложение yalynka.info, которое можно загрузить в смартфон", - пояснил он.

Новый год 2020: чего Крыса не хочет видеть на новогоднем столе

Как сообщалось ранее, 21 ноября Государственное агентство лесных ресурсов Украины начало реализацию новогодних елок по цене - 75 грн за погонный метр. При этом елки в горшках можно приобрести в среднем от 100 гривен.

В Гослесагентстве подчеркнули, что в этом году планируется реализовать более 500 тысяч новогодних елок.

Перейти на Главную страницу Добавить комментарий

Все по теме:

Смартфон, Приложение, Елка, Гослесагенство.
Добавить комментарий
Перед написанием комментария ознакомьтесь с правилами.

Новости категории

Новости категории

Сегодня читают
01 17 декабря - приметы и обряды в День великомученицы Варвары
02 Маникюр 2020: главные тренды зимнего дизайна ногтей (Фото)
03 Лучшие тренды этого года: как Елена Зеленская мужа в Баку сопровождала (Фото)
04 Какой завтра праздник: приметы и обряды на 18 декабря
05 Итоги дня 16 декабря: нападение на "слугу народа" и увольнение Марины Порошенко
Гороскоп
Гороскоп знак зодиака ОвенОвен Гороскоп знак зодиака ТелецТелец Гороскоп знак зодиака БлизнецыБлизнецы Гороскоп знак зодиака РакРак Гороскоп знак зодиака ЛевЛев Гороскоп знак зодиака ДеваДева
Гороскоп знак зодиака ВесыВесы Гороскоп знак зодиака СкорпионСкорпион Гороскоп знак зодиака СтрелецСтрелец Гороскоп знак зодиака КозерогКозерог Гороскоп знак зодиака ВодолейВодолей Гороскоп знак зодиака РыбыРыбы

Новости сегодня

Посмотреть всю ленту новостей
Киев инициирует расширение санкций против России
Киев инициирует расширение санкций против России
Убийство сына депутата Соболева: следствие установило организатора
Установлен организатор убийства сына Соболева
Протесты под Радой: несколько полицейских попали в больницу
Протесты под Радой: несколько полицейских попали в больницу
Новый год 2020: чего Крыса не хочет видеть на новогоднем столе
Новый год 2020: чего Крыса не хочет видеть на новогоднем столе
Телеграф - последние новости Украины и мира

Все материалы Телеграф, опубликованные на этом сайте с ссылкой на агентство "Интерфакс-Украина", не подлежат дальнейшему воспроизведению и/или распространению в какой-либо форме, не иначе как с письменного разрешения агентства. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агентство "УНИАН", "Укринформ", "УНН", "Украинские новости", "ИТАР-ТАСС", "Украинская Фото Группа" и "Reuters" в каком-либо виде строго запрещена.

Полное или частичное использование материалов разрешается только при условии наличия прямой, открытой для поисковых систем гиперссылки на прямой адрес материала на сайте telegraf.com.ua. Гиперссылка должна содержаться исключительно в первом абзаце текста. Размер шрифта ссылки или гиперссылки не должен быть меньше шрифта публикации.

Copyright © 2012-2019, Телеграф.

Правила сайта Контакты Реклама на сайте Политика конфиденциальности О проекте Телеграф Карта
Вверх
×
Продолжая просматривать telegraf.com.ua, Вы подтверждаете, что ознакомились с Правилами пользования сайтом, и соглашаетесь c Политикой конфиденциальности
Закрыть Соглашаюсь