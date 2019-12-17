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"Эразмус плюс": ЕС готов утроить сумму финансирования образовательной программы в Украине

"Эразмус плюс": ЕС готов утроить сумму финансирования образовательной программы в Украине
16:57 Сегодня Телеграф Интерфакс-Украина Фото: Твиттер

Новости Украины:Глава Представительства ЕС прогнозирует увеличение финансирования программы реформы образования "Эразмус плюс".

Глава Представительства ЕС в Украине Матти Маасикас прогнозирует увеличение финансирования программы реформирования образования в Украине "Эразмус плюс" в следующем бюджетном периоде Европейского союза в три раза.

"С 2014 года ЕС поддержал образовательную сферу в Украине в размере 70 млн евро, что составляет 41% всей поддержки в рамках Восточного партнерства", - сказал Маасикас в ходе пресс-конференции "Поддержка ЕС в реформировании образования в Украине: гранты Эразмус плюс и результаты 2014-2019 годов" во вторник в Киеве.

Среди прочего он отметил, что в будущем возможно расширение финансирования в рамках проекта. "Мы пока не знаем, о каких суммах идет речь. Не секрет, что в ЕС уверены, что программа "Эрасмус плюс" - это очень успешная программа. Когда Европейская комиссия предлагала бюджет на следующий период, то включила предложение усилить вдвое финансирование программы "Эрасмус плюс". В свою очередь Европарламент предложил утроить эту сумму", - добавил глава представительства.

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Проект Европейского Союза "Сеть национальных офисов программы Эразмус плюс и национальных команд экспертов по реформированию высшего образования" выполняется ОО "Институт лидерства, инноваций и развития", которая обеспечивает поддержку деятельности Национального Эразмус плюс офиса в Украине и координирует деятельность Национальной команды экспертов Украины.

Национальный Эразмус плюс Офис в Украине в сотрудничестве с Представительством ЕС в Украине обеспечивает помощь и поддержку Исполнительному агентству по вопросам образования, аудиовизуальных средств и культуры (ЕАСЕА) о введении в Украине программ Темпус и Эразмус плюс в сфере высшего образования. Национальный офис исследует развитие высшего образования в Украине и других сфер образования в случае необходимости.

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Как сообщалось, ранее министр образования и науки Новосад заявляла, что Украина заинтересована в расширении возможностей страны в профессиональном образовании в рамках программы "Эразмус плюс".

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ЕС, Реформы, Матти Маасикас, Эразмус плюс.
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